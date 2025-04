Eine Figur eines Osterhasen und bunte Ostereier, vielleicht kommen die Eier ja auch vor. Bild: keystone

Quizzticle

Errate die Ostergerichte – oder es gibt für dich keine Schoggi

Nina Bürger

Liebe Quizzticle-Klasse

Ostern werden von den einen mit der Familie genossen und es werden Osterkörbchen gesucht. Für andere ist es ein Anlass, süsse Osterhasen zu essen oder in die Kirche zu gehen. Egal, was ihr macht, Essen ist ein grosses Thema an Ostern.

Das nehmen wir zum Anlass, mal zu schauen, wie viele verschiedene Ostergerichte es gibt. Konkret: 17 Gerichte, die auf der ganzen Welt über die Ostertage gekocht und aufgetischt werden. Wie viele davon kennst du?

Teste hier dein Wissen – viel Spass!

Und so geht's:

Nenne die Länder, in denen die Gerichte gegessen werden.

Als Hilfe bekommst du die Zutaten der Gerichte oder den originalen Namen des Gerichts.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!