Wie sehr Bünzli bist du?

Bünzlitum: Das ist Spiessertum in einem Schweizer Kleid. So oder ähnlich dürfte die Definition dieses wunderbaren Helvetismus lauten. Doch wo genau verläuft die Grenze zwischen einem gewöhnlichen Verlangen nach Ordnung und Sauberkeit, etwa, und ... Bünzlitum? Ist man bereits ein Bünzli, wenn man sich über eine Zugverspätung aufregt? Zugverspätungen nerven doch alle. Braune Schuhe? Kommt doch auf das Modell an, nicht?

Rentner in Siders VS getötet, Frau schwer verletzt – Polizei nimmt 59-Jährigen fest

Ein 80-jähriger Mann ist am Sonntag in Siders VS getötet worden. Seine 77-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm einen 59-Jährigen fest. Dies teilte die Walliser Kantonspolizei am Montag mit.