YB wurde in der Schweiz nur Sechster und kann die Champions League in dieser Saison nicht gewinnen. Bild: www.imago-images.de

Von der ersten Minute bis zur Nachspielzeit: Schaffst du unser CL-Quiz?

Mit viel Schweizer Beteiligung startet heute Abend die Champions League in die neue Saison. Unter anderem kommt es zum Knüller Real Madrid – Inter Mailand.

Ralf Meile Folge mir

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Die Woche steht im Zeichen der Königsklasse. Mit je sechs Partien heute Dienstag, morgen Mittwoch und übermorgen Donnerstag beginnt die Saison 2026/27 der Champions League.

Schweizer Fussballer sind gleich am ersten Abend involviert – wenngleich ihre Rollen unterschiedlich gross sind. Verteidiger Manuel Akanji läuft als Stammspieler von Inter Mailand im Bernabéu gegen Real Madrid auf. Auch der Einsatz von Dortmund-Goalie Gregor Kobel im Heimspiel der Borussia gegen Villarreal ist unumstritten.

Mit Manchester City gewann Manuel Akanji 2023 die Champions League. Bild: AP

Für Stammtorhüter Yann Sommer sowie den Mittelfeldspieler Cheveyo Tsawa und den Stürmer Andrej Vasovic, die beide nach dem Wechsel schon erste Minuten sammeln konnten, startet die Königsklasse mit dem FC Brügge gegen Aston Villa. Dort ist Johan Manzambi nach seiner an der WM erlittenen Verletzung ins Training eingestiegen.

In unserem Quiz steigern wir die Schwierigkeit von Frage zu Frage ein bisschen. Nach einem Warmup, der ersten Halbzeit, der Pause und der zweiten Halbzeit entscheidet sich spätestens in der Nachspielzeit, ob du dich Champions-League-Sieger nennen darfst.

Viel Erfolg!

11 Fragen Für für die Champions League? Die Fussball-Königsklasse kehrt zurück. Stelle dein Wissen unter Beweis!

Na, wie warst du?

Haben wir einen Champions-League-Sieger unter uns? Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte! Und was glaubst du, welche Mannschaft am Ende einer langen Saison den wunderbaren Henkelpott in die Höhe stemmen wird?

Die Spiele heute Abend: