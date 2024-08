Wenn sich am Samstag in Paris die Olympischen Sommerspiele langsam dem Ende zuneigen, geht rund ums Zürcher Seebecken eine der grössten Partys der Welt über die Bühne: die Street Parade.

Hall holt Gold über 400 m +++ Schwerer Sturz im Steeple-Final +++ Joseph enttäuscht

Die Medaillenentscheidungen und die Schweizer Einsätze in der Leichtathletik an den Olympischen Spielen in Paris vom Mittwoch, 7. August.

Wie schon vor drei Jahren in Tokio verpasst Jason Joseph auch in Paris über 110 m Hürden den Einzug in den Olympia-Final. Der 25-jährige Basler klassiert sich in seinem Halbfinal nur auf Platz 6 und scheidet aus.