Kennst du die Schweizer aus den EM-Duellen gegen England von 1996 und 2004? Wenn ja, gibt's zwei Daumen hoch von diesem englischen Fan, der an der EM 2004 live dabei war. Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Am Samstag (18 Uhr) trifft die Schweiz zum dritten Mal an einer EM auf das Mutterland des Fussballs. Kennst du die 22 Spieler, die für die Schweiz bei den bisherigen Aufeinandertreffen mit England 1996 und 2004 in der Startaufstellung standen?

Zweimal traf die Schweiz an einer Europameisterschaft bisher auf England. 1996 bei der EM-Premiere der Nati ging es in der Gruppenphase gleich im Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber, wobei die Schweiz den «Three Lions» beim 1:1 überraschend einen Punkt abrang. Für die Engländer traf im Wembley Alan Shearer, wer den Schweizer Treffer per Penalty erzielte, musst du selbst herausfinden.

Acht Jahre später ging es bei der zweiten Schweizer Teilnahme an einer EM erneut in der Gruppenphase gegen England. Damals setzte es nach zwei Toren des jungen Wayne Rooney und einem von Steven Gerrard eine heftige 0:3-Schlappe für die Nati. Von den elf Spielern, die damals in Köbi Kuhns Startformation standen, kam acht Jahre zuvor nur einer zu einem Joker-Einsatz.

Aus heutiger Sicht fast unglaublich, dass sich in nur acht Jahren die komplette Stammelf verändert, bilden Spieler wie Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka oder Xherdan Shaqiri doch seit Jahren das Gerüst der Schweizer Nati. Aber umso interessanter für dich, gilt es nun also 22 Spieler herauszufinden. Kleiner Tipp: Mit einem Nachnamen bekommst du trotzdem zwei Spieler.

Und so geht's:

Nenne den Namen des Fussballers.

Der Nachname genügt.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir das Jahr, die Position, der damalige Klub sowie das damalige Alter des gesuchten Spielers zur Verfügung.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Viel Erfolg!