Jamal Musiala erweist sich an dieser EM als wichtige Stütze für das deutsche Team. Bild: www.imago-images.de

«Wusiala» gegen «Wamal» – Deutschland gegen Spanien ist auch ein Duell der Jungen

Mit Spanien und Deutschland treffen im Viertelfinal die beiden Teams aufeinander, die bisher an der EM am meisten überzeugt haben. Es ist auch das Duell zweier junger Duos.

Katja Burgherr Folge mir

Mehr «Sport»

«Mit 16 schon auf diesem Level zu sein, ist echt Wahnsinn! In diesem Alter hatte ich noch nicht die körperlichen Voraussetzungen, um mit den Profis zu trainieren», sagte der Deutsche Jamal Musiala gegenüber Sky über den Spanier Lamine Yamal. Die beiden Spieler verbindet nicht nur der Name, sondern auch die Tatsache, dass sie in jungem Alter bereits eine wichtige Stütze in zwei der besten Teams dieser EM sind. Musiala ist 21 Jahre alt, Yamal gerade mal 16.

Zwischen Neuer und Wirtz liegen 17 Jahre. Bild: DPA

Zwar sind weder das deutsche noch das spanische Team im Schnitt besonders jung – der Gastgeber stellt gar das älteste Team des Turniers und Spanien ist altersmässig im Mittelfeld. Doch können beide auf junge Unterschiedsspieler zählen. Und genau dieser Mix aus Jung und Alt ist einer der Gründe, weshalb sowohl Spanien als auch Deutschland an dieser EM bisher so gut performten.



Viel Tempo auf dem Flügel

Im Team von Luis de la Fuente findet man auf den Flügeln zwei Spieler, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Links Bilbaos Nico Williams, 21-jährig, pfeilschnell, dribbelstark – rechts Barcelonas Yamal, der mit seinen mit dem linken Fuss getretenen Flanken für Gefahr sorgt. Nach vier Spielen hat Williams ein Tor und ein Assist auf dem Konto, beim fünf Jahre jüngeren Yamal stehen zwei Assists zu Buche. «Nico & Lamine», wie sie die spanischen Medien gerne nennen, waren an vier der neun spanischen Treffern an dieser EM direkt beteiligt.

Nico Williams Treffer gegen Georgien. Video: SRF

Lamine Yamal und Nico Williams sind gewissermassen das «neue Gesicht» der spanischen Nationalmannschaft. Hatte die «Furia Roja» an der EM 2008, der WM 2010 und der EM 2012 noch mit ihrem charakteristischen Kurzpassspiel gewonnen, wirbeln sie dank des jungen Duos nun auch auf den Aussenbahnen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler meint dazu: «Spanien hat traditionell gute Fussballer und spielt aktuell auf Top-Niveau. Nun kommen zu ihrem klassischen Stil auch noch zwei wahnsinnig schnelle Aussenbahnstürmer hinzu. Das macht sie noch gefährlicher. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie in ihre 1:1-Duelle gehen».

«Was soll ich sagen? Er ist Deutscher, er möchte gut über sein Team sprechen und unsere destabilisieren.» Lamine Yamal

Deutschlands Ilkay Gündogan, fast doppelt so alt wie sein Teamkollege beim FC Barcelona, weiss aber auch, wo Yamal noch Schwächen hat. Er sei zwar stark im Umschalt-Spiel, habe aber noch Luft nach oben in der Rückwärtsbewegung: «Da muss er noch viel lernen. Da gibt es für uns vielleicht Möglichkeiten, Räume zu bespielen, die er nicht so gut abdeckt», folgert Gündogan.

Im Klub spielen sie miteinander, in der Nationalmannschaft gegeneinander – Yamal und Gündogan. Bild: www.imago-images.de

Während sich die einen über das neue, dynamische Gesicht der spanischen Nationalmannschaft freuen, sieht Jens Lehmann in der Jugendlichkeit der Iberer einen Vorteil für Deutschland: «Das ist eigentlich eine Jugendmannschaft, weil sie vorn zwei Stürmer haben, die extrem jung sind. Und die Mannschaft ist in der Körpergrösse zu klein», urteilte der ehemalige DFB-Torhüter. Yamal, ganz der Profi, meinte dazu nur: «Was soll ich sagen? Er ist Deutscher, er möchte gut über seine Nationalmannschaft sprechen und unsere destabilisieren.»

«Ich sage nicht, dass wir in Musiala den besseren Jamal haben – aber wir haben den reiferen.» Lothar Matthäus

Doch auch Julian Nagelsmann hat mit den 21-jährigen Florian Wirtz und Jamal Musiala zwei junge Spieler im Team, die bereits viel Verantwortung übernehmen. Zweiterer sei sogar die bessere Antwort auf Spaniens Yamal, wenn man dem deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus Glauben schenkt: «Das Schöne ist, dass wir all diesen Ausnahme-Könnern die gleiche Qualität entgegensetzen können. Ich sage nicht, dass wir in Musiala den besseren Jamal haben – aber wir haben den reiferen. Denn unsere Nummer 10 ist torgefährlicher als der Spanier, was er mit drei EM-Treffern bewiesen hat.»

Musiala auf Rekordjagd

Torgefährlich ist die deutsche Antwort auf das Duo Williams/Yamal in der Tat. Florian Wirtz zeichnete gegen Schottland für das allererste Tor des Turniers verantwortlich, Musiala traf in vier Spielen drei Mal und wird in deutschen Medien bereits als Spieler des Turniers gehandelt. Das Duo Wirtz/Musiala erzielte also fast die Hälfte der zehn deutschen Toren an dieser Europameisterschaft.

Musiala ist an der EM gar auf Rekordjagd. Nur Wayne Rooney war noch jünger, als er an einer EM drei Tore erzielte und nur zwei deutsche Spieler – Gerd Müller im Jahr 1972 und Dieter Müller im Jahr 1976 – trafen an derselben Europameisterschaft mehr als dreimal. Trifft Musiala auch gegen Spanien, zieht er mit den beiden Müllers gleich.

Während Musiala bei Nagelsmann gesetzt ist, liefert sich Wirtz einen Zweikampf mit Leroy Sané. In der Vorrunde erhielt der 21-Jährige den Vorzug, im Achtelfinal setzte der Bundestrainer aber auf den 28-jährigen Sané. Wer im Viertelfinal gegen Spanien aufläuft, ist noch nicht klar. Für Wirtz spricht, dass er immer eine Anspielstation ist, Sané punktet mit seiner Schnelligkeit und seinen Läufen in die Tiefe. Aber die Nationalelf und Sané, das ist keine Liebe. Bisher konnte Sané an grossen Turnieren entweder sein Potenzial nicht abrufen oder er wurde gar nicht erst in die Nationalelf einberufen.

«Jeder würde gerne mit seinen Freunden in einem Team spielen.» Lamine Yamal

Im Spiel zwischen Deutschland und Spanien wird es also wohl auch darum gehen, welches junge Duo, wenn es denn zum Einsatz kommt, mehr Reife beweist und auch in Spielen, in denen es um alles oder nichts geht und der Gegner auf Augenhöhe spielt, einen kühlen Kopf bewahren kann. Und insbesondere für Nico Williams, der mit Athletic Bilbao auf Klubebene noch bei keinem der ganz grossen Teams unter Vertrag steht, dürfte die Europameisterschaft auch für seine Zukunft wegweisend sein.

Auf die Frage, ob sich Lamine Yamal freuen würde, wenn Nico Williams auch in Barcelona an seiner Seite spielen würde, meinte er: «Natürlich. Jeder würde gerne mit seinen Freunden in einem Team spielen. Das hoffe ich.»