Der Held beim 2:2-Unentschieden von Telstar: Goalie Ronald Koeman Jr. Bild: keystone

Goalie-Doppelpack in den Niederlanden! Sohn von Oranje-Ikone schreibt Geschichte

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Goalie-Tore sind spätestens seit den Rücktritten von René Higuita, Hans Jörg Butt und Rogério Ceni ohnehin etwas sehr Seltenes. Nun gelang Ronald Koeman Jr., dem Sohn der niederländischen Fussballlegende, dieses Kunststück in einem Spiel aber gar doppelt.

Beim 2:2-Unentschieden gegen Cambuur verwandelte der 31-jährige Torhüter zwei Penaltys und rettete Telstar in Unterzahl nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt. Den Treffer zum Endstand erzielte er in der elften Minute der Nachspielzeit. Damit schrieb er in der niederländischen Eredivisie Geschichte als erster Goalie, der einen Doppelpack schnürte.

«Ich kann gute Elfmeter schiessen, daran habe ich keine Zweifel», sagte Koeman Jr. nach dem Spiel zu ESPN. Nun sei er an der Spitze der Penaltyschützen seines Teams. Bei seiner Bilanz von drei verwandelten Penaltys bei drei Versuchen völlig zurecht.

Mit seinem ersten Treffer rettete der Goalie sein Team in der letzten Saison potenziell vor dem Abstieg. Am letzten Spieltag erzielte er in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer beim direkten Konkurrenten Volendam, der dann erst den Gang in die Relegation und dann in die zweite Liga antreten musste. Im Falle einer Niederlage hätte es Telstar getroffen.

Wie schon damals liess sich Koeman Jr. auch am gestrigen Sonntag nicht aus der Ruhe bringen. «Die Gegenspieler versuchen, auf mich einzureden, aber mich bringt das nicht aus der Fassung», sagte er mit einem Lächeln. In beiden Fällen blieb der in Barcelona geborene Niederländer eiskalt und schoss den Ball sicher ins rechte untere Eck. «Vielleicht sollte ich mal die Richtung ändern. Aber wenn der Schuss hart genug ist, kann der Goalie ihn sowieso nicht halten», zeigte sich Ronald Koeman Jr. sicher.

Sein gleichnamiger Vater ist einer der besten niederländischen Fussballer der Geschichte. Je viermal wurde er in den Niederlanden (mit Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven) sowie in Spanien (mit dem FC Barcelona) Meister, ausserdem gewann er mit PSV und Barça den Europacup der Landesmeister. 1988 wurde er mit der Oranje Europameister. Mit 115 verwandelten Penaltys bei 131 Versuchen konnte der ehemalige Verteidiger seinem Sohn womöglich trotz der unterschiedlichen Positionen einige gute Tipps geben.

Den Rekord für die meisten Tore als Goalie in einem einzigen Spiel hält übrigens José Luis Chilavert mit drei Treffern beim 6:1-Sieg von Velez Sarsfield gegen Ferro Carril Oeste im November 1999 in der argentinischen Liga.