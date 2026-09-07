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Elversberg rockt die Bundesliga: Trainer Wagner und die Gründe dafür

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Siegtor in der 94. Minute: Maurice Krattenmacher feiert seinen Treffer zum 4:3 in Mönchengladbach.Bild: www.imago-images.de

Gekommen um zu bleiben? Aufsteiger Elversberg rockt die Bundesliga

Sechs Punkte, sieben Tore und zwei spektakuläre Siege: Bundesliga-Aufsteiger Elversberg sorgt gleich zum Saisonstart für Furore. Der kleinste Ort, der je einen Klub in die höchste deutsche Liga brachte, spielt trotz der Rolle als krasser Aussenseiter mutigen Fussball.
07.09.2026, 15:0507.09.2026, 15:05
Ralf Meile
Ralf Meile

«Entschuldigung, ich glaub', wir sind gekommen, um zu bleiben», sang die Band «Wir sind Helden» einst. Zwei Jahrzehnte später ist die SV Elversberg in der Bundesliga angekommen, als Vertreterin des kleinsten Dorfs, das je in der höchsten deutschen Spielklasse war. Das Waldstadion Kaiserlinde bietet 10'000 Menschen Platz – dabei leben in Elversberg nur etwa 7500.

Im Grunde genommen müsste der Aufstieg dieses kleinen Klubs aus dem strukturschwachen Bundesland Saarland einen Betriebsunfall darstellen. Aber weil Geld im Fussball nicht alles ist, spielen Traditionsklubs wie Hertha BSC, Nürnberg oder Kaiserslautern weiter in der 2. Bundesliga, während Elversberg nach zwei Spielen im Oberhaus mit sechs Punkten grüsst, gewonnen in spektakulären Partien.

Elversbergs 4:3-Sieg in Mönchengladbach.Video: YouTube/DAZN Bundesliga

Spektakel gehört zum Konzept

Vergangene Woche führte Elversberg bei der Bundesliga-Premiere gegen Leverkusen, einen der reichsten Klubs in Deutschland, nach neun Minuten schon 2:0 und nach der Pause 3:0. Am Ende rettete der Aufsteiger einen 3:2-Erfolg ins Ziel. An diesem Samstag lag Elversberg bei Mönchengladbach 1:3 zurück, doch Joker Maurice Krattenmacher konnte erst verkürzen und in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer erzielen.

Die Spektakel-Resultate sind kein Zufall. Wie schon unter Vorgänger Horst Steffen setzt Elversberg auch unter Trainer Vincent Wagner auf eine offensive Spielweise. In der Aufstiegssaison schoss keine Mannschaft mehr Tore, 14 mehr als Zweitliga-Meister Schalke waren es. Vor der Saison versprach Wagner, den Prinzipien treu bleiben zu wollen. Bislang zahlte sich dieser mutige Fussball aus.

Nun wartet im Duell der krassen Gegensätze als nächster Gegner Bayern München. Hier der Rekordmeister, der für Spielerlöhne rund 30 Mal mehr ausgibt, da der Dorfklub mit weniger Einwohnern als das Stadion Zuschauer fasst. Wagner wird wohl gesperrt auf der Tribüne sitzen müssen: Nach einem Fehlentscheid, in dessen Folge Gladbach das 2:1 erzielte, sah der Trainer Gelb-Rot.

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Vincent Wagner feiert mit Fans den Aufstieg.Bild: keystone

Er dürfte unter der Woche vermehrt Defensivaktionen trainieren lassen. Aber so wie Schalke 04, das sich am Samstag gegen Bayern ein 0:0 ermauerte, werde Elversberg nicht spielen, kündigte Wagner an. «Meine Idee ist, ganzheitlich beides zu beherrschen, sowohl das Spiel gegen den Ball als auch Ballbesitzfussball, wie ihn bei Barça Trainer wie Pep Guardiola oder Johan Cruyff geprägt haben», sagte Wagner vor der Saison.

Warum Elversberg nicht einfach das nächste Hoffenheim ist

Der 40-Jährige arbeitet seit dem vergangenen Sommer im Saarland, geholt wurde er von Ole Book. Dieser gilt als Mastermind hinter dem Aufstieg Elversberg von der viertklassigen Regionalliga bis in die Bundesliga. Mittlerweile arbeitet er als Sportdirektor bei Borussia Dortmund.

Neben Book ist ein zweiter Mann der Hauptverantwortliche dafür, dass Elversberg ein Bundesligist werden konnte: Frank Holzer. Nach seiner Karriere als Bundesliga-Stürmer in den 1970er-Jahren wurde Holzer Unternehmer. Der 73-Jährige leitet noch heute den vom Vater mitgegründeten Arzneimittelkonzern Ursapharm mit einem Umsatz von rund 350 Millionen Euro.

26.07.2025, Fussball, Herren, Freundschaftsspiel, Testspiel, Saison 2025/2026, SV 07 Elversberg - Fortuna Sittard, Aufsichtsratvorsitzender: Frank Holzer SV 07 Elversberg Elversberg Ursapharm-Arena an ...
Mittlerweile ist Frank Holzer Vorsitzender des Aufsichtsrats, Präsident ist sein Sohn Dominik.Bild: www.imago-images.de

Holzer ist als Mäzen nicht mit anderen Männern wie Dietmar Hopp, der mit sehr Geld aus dem Dorfklub Hoffenheim einen Bundesligisten gemacht hat, zu vergleichen. Schon 1989 wurde Holzer Präsident der SVE, er war und ist mit der Firma zwar der Hauptsponsor, aber er butterte nie enorm viel Geld in den Klub. Auch in der Aufstiegssaison hatte Elversberg in der 2. Bundesliga eines der kleinsten Budgets. Getragen wird es nicht von Holzer allein, sondern von rund 400 regionalen Sponsoren.

Von der Mondlandung zur Reise zum Mars

Investiert wird nicht nur in Beine, sondern auch in Steine. Für über 30 Millionen Euro wird das Stadion ausgebaut, so dass es dereinst Platz für 16'000 Zuschauerinnen und Zuschauer bietet. Für das Heimspiel gegen Bayern München sind die knappen Tickets natürlich heiss begehrt, selbst Trainer Vincent Wagner sagte im ZDF-Sportstudio, er könne unmöglich alle Wünsche erfüllen: «Ich als Cheftrainer kriege vier Karten. Gold ist leichter zu bekommen als ein Ticket.»

07.05.2026, Drohnenfoto der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg, der Heimst�tte des Fu�ball-Zweitligisten SV 07 Elversberg Elversberg Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde Saarland D ...
Am und ums Stadion wird fleissig gebaut.Bild: www.imago-images.de

Elversberg hat Feuer gefangen und träumt von einer längerfristigen Zukunft in der Bundesliga. Wagner bezeichnete den Aufstieg als Mondlandung und verglich die Mission Klassenerhalt mit einer Reise zum Mars.

Die hat in der Realität noch kein Mensch geschafft. Aber die ersten zwei Bundesliga-Spiele haben gezeigt, dass die Spieler der SV Elversberg das Zeug zu Helden haben. Sind sie gekommen, um zu bleiben?

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