Quiz für Fussballfans: Kennst du die 10 aktuellen Super-League-Trainer?



Bild: keystone

Das Quiz, um am Montag wach zu werden: Wer sind schon wieder die 10 Super-League-Trainer?

Neuchâtel Xamax ist ans Tabellenende abgerutscht. Was macht man in so einer Situation? Natürlich: Man wechselt den Trainer und hofft, den Abstieg so noch zu vermeiden. Weil in der Super League häufig die Coaches ausgetauscht werden, ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Hast du ihn?

Quiz 1. Der FC St.Gallen ist Tabellenführer – das hätte der jungen Mannschaft vor der Saison wohl kaum einer zugetraut. Wie heisst ihr Erfolgstrainer? keystone Giorgio Contini Alain Sutter Peter Zeidler Joe Zinnbauer 2. Zuletzt wurden die Young Boys zwei Mal in Folge Schweizer Meister. Klappt es mit dem Titel-Hattrick? Wer trainiert die Berner? keystone Uli Forte Adi Hütter Christoph Spycher Gerardo Seoane 3. Der einstige Serienmeister FC Basel ist nicht mehr unwiderstehlich. Aktueller FCB-Trainer ist: keystone Marcel Koller Alex Frei Murat Yakin Marco Streller 4. Wer ist eigentlich der Trainer des Aufsteigers Servette Genf? keystone Marc Hottiger Yvan Quentin Alain Geiger Heinz Hermann 5. Wie heisst der Übungsleiter beim FC Luzern, der um einen Platz im Europacup kämpft? keystone Thomas Häberli Fabio Celestini René Weiler Markus Babbel 6. Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa sähe seine Mannschaft nächste Saison nur zu gerne im Europacup. Auf welchen Trainer setzt er? keystone Joël Magnin Uli Forte René van Eck Ludovic Magnin 7. Kennst du dich auch auf der anderen Seite des Gotthards aus? Wer trainiert momentan den FC Lugano? keystone Paolo Tramezzani Guillermo Abascal Maurizio Jacobacci Stefano Maccoppi 8. Der FC Thun ist da, wo er allgemein erwartet wurde: Im Abstiegskampf. Wessen Auftrag ist es, den Klassenerhalt zu schaffen? keystone Jeff Saibene Dennis Hediger Andres Gerber Marc Schneider 9. In Sion legt das Team von Präsident Christian Constantin und von seinem Sohn, Sportchef Barth Constantin, mal wieder eine sehr enttäuschende Saison hin. Wer darf sich bis zur absehbaren Entlassung gerade als Trainer versuchen? keystone Paolo Tramezzani Ricardio Dioniosio Christian Zermatten Stéphane Henchoz 10. Wie Thun und Sion steckt auch Neuchâtel Xamax im Abstiegskampf. Der Tabellenletzte hat deshalb den Trainer gewechselt. Wer soll den Klub vor dem Absturz in die Challenge League bewahren? keystone Michel Decastel Stéphane Henchoz Joël Magnin Giorgio Contini

