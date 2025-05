QDH: La vita è QDH

Liebe Huberquizzer

Da sind wir wieder. Die Ferien waren erholsam, Huber ist im Saft und das Wetter wird wieder besser: schön, aber noch nicht zu heiss. Die Frequenz von Trumps Idiotien ist auch zurückgegangen, und in Sachen Pollen sollten wir das Gröbste hinter uns haben.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Mit Torhüter Sommer darf sich auch die Fussballschweiz wieder einmal freuen – bis es ja dann in ein paar Monaten sogar zu einem Heim-EM-Turnier kommt. Nächste Woche ist ESC, die Katholiken haben ein neues, nicht ganz so konservatives Oberhaupt. Hockey-WM ist auch noch, das in Schweden und Dänemark.

Die Befürchtungen über eine neue Pandemie haben sich verflüchtigt, die Steuererklärung hast du sicher auch schon ausgefüllt, eingesendet und vielleicht sogar bereits bezahlt. Endlich kann man am Abend wieder draussen sitzen. Mit Pfingsten und Auffahrt freuen wir uns auf die nächsten Feiertage. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz beträgt 2,8 Prozent und nach einer langen Zeit darf man endlich wieder einmal sagen: Ja, die Stimmung war in letzter Zeit auch schon schlechter.

Wenn jetzt noch die kriegstreibenden Kräfte auf dieser Erde endlich zur Vernunft finden würden, dann wäre der Klimawandel auch schon fast … überborden sollten wir trotzdem nicht gleich.

Aber wenigstens im Kleinen kurz durchatmen. La vita è bella und die Fragen heute auch ganz in Ordnung. Schwierig, aber ganz in Ordnung.

So.

Und jetzt Quiz.