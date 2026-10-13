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WWM mit Günter Jauch: Diese Millionenfrage begeistert Geschichtsfans

Miriam Haus bei Günther Jauch
Miriam Haus geht mit 64'000 Euro nach Hause.Bild: RTL

Verstehst du was von Geschichte, knackst du heute (vielleicht) die Millionenfrage

Am Dienstag ging eine weitere «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch über die Bühne. Wie schlägst du dich heute?
13.10.2026, 11:29

Die 3-Millionen-Woche ist passé, diese Woche geht es bei «Wer wird Millionär?» wieder normal zu und her.

Am Montagabend nahm unter anderem Miriam Haus auf dem Stuhl bei Günther Jauch Platz. Die alleinerziehende Mutter ist nicht das erste Mal dabei: Bereits vor rund 25 Jahren probierte sie es in der Sendung – allerdings scheiterte sie damals knapp in der Vorwahl.

Nicht so 2026. Dieses Mal nutzte Haus ihre Chance und geht schlussendlich mit 64'000 Euro nach Hause. Zwar zog sie schon bei der 4000-Euro-Frage ihren ersten Joker, ging aber auch immer mal wieder ein Risiko ein und begeisterte so das Publikum.

Am lautesten fiel der Applaus bei folgender Frage aus:

Im Reich der Insekten gelten die ...?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1417 Personen teilgenommen

Die Kandidatin zog zuerst den 50:50-Joker, doch auch dieser half ihr nicht weiter. Jauchs Vorschlag, nun den Telefonjoker zu nutzen, schlug sie allerdings mit den Worten aus: «Ne, ich zocke jetzt.» Zu Recht, wie sich im Nachhinein herausstellte, ihre Vermutung ist schlussendlich richtig. Schluss war dann aber bei der 125'000-Euro-Frage. Spannend wird es für alle Online-Quizzer dann aber noch bei der 1-Million-Frage:

Wie heisst die Familie von Trägerraketen, mit denen ein Grossteil des chinesischen Weltraumprogramms absolviert wird?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1344 Personen teilgenommen

Knifflig, aber mit etwas Geschichtswissen und einer grossen Portion Zockermut hätte man diese Frage auch erahnen können, oder? Zumindesten mit dem Ausschlussverfahren kommt man schon sehr nahe, wenn man bedenkt, dass Namen in der Raumfahrt häufig historischen und mythologischen Traditionen folgen.

Wie weit hättest du es heute geschafft? Spiele das Quiz und schaue, ob du heute zur Millionärin oder zum Millionär geworden wärst!

15 Fragen
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Schaffst du es bis zur Millionenfrage?

(ome)

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