Günther Jauch feierte seinen 20. Hochzeitstag im Studio. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Kandidat scheitert an Stallone und verspielt 500'000 Euro – hättest du es gewusst?

Kandidat Michael Polit hat bei «Wer wird Millionär?» einen Lauf und schafft es bis zur 500'000-Euro-Frage. Doch eine Filmfrage zu Sylvester Stallone macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Hättest du dich besser geschlagen?

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Für Jungunternehmer und «Wer wird Millionär?»-Kandidat Michael Polit lief es lange gut – bis eine fiese Filmfrage kam. Bei der 500'000-Euro-Frage hatte Polit sogar noch den 50:50-Joker und konnte zwischen zwei Antworten wählen. Doch auch das half ihm nicht weiter: Er beantwortete die Frage falsch und fiel auf 500 Euro zurück. Seinen tiefen Fall bezeichnete Günther Jauch als «dramatisch».

Doch was brachte den bis dahin so sicheren Kandidaten aus der Bahn? Eine Filmfrage. Genauer gesagt ging es um den Hollywood-Schauspieler und Regisseur Sylvester Stallone. Hättest du die Antwort gewusst?

Zwischen «Rocky III» und «Rocky IV» fand Sylvester Stallone die Zeit, bei welchem Film Regie zu führen? Footloose Flashdance Dirty Dancing Staying Alive Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 6924 Personen teilgenommen

Polit konnte nur «Dirty Dancing» ausschliessen. Mit dem 50:50-Joker blieben dann aber «Footloose» und «Staying Alive» übrig – und Polit wählte das Falsche. Der Kandidat nahm das Ganze aber mit Fassung: «Es geht trotzdem weiter».

Und jetzt du: Schaffst du es bis zur Millionenfrage?

15 Fragen WWM: Schaffst du die letzte Frage? Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(kek)