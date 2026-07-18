Im neuen Film von Christopher Nolan sucht Matt Damon irrsinnig lang nach einem Heimweg. Bild: universal pictures

Quizzticle

Nenne diese Sandalenfilme, oder du musst 10 Jahre umherirren wie Odysseus

Nico Lercher Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse,

Seit Donnerstag läuft Christopher Nolans neuster Sandalenfilm «The Odyssey». Die Heldensage von Homer (nicht Simpson) erzählt die Heimreise des Odysseus nach der «Ilias». Du denkst jetzt sicher: «Was zum Hades sind Sandalenfilme?»

Bevor die Spaghetti-Western in den 60ern die Welt eroberten, liessen ein paar pfiffige italienische Filmemacher antike Helden in Riemenschuhen über die Leinwände stapfen. Geboren war der Sandalenfilm.

Nun, für dieses Quiz haben wir den Begriff etwas weiter gefasst. Es spielen vielleicht nicht ganz alle in der Antike. Wir sind jetzt auch nicht nachrecherchieren gegangen, ob wirklich in allen Filmen Sandalen das dominante Schuhwerk sind. Ach ja, und eine Serie hat sich auch eingeschlichen. Also, wie heissen diese Sandalenfilme (und eine Serie)?

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir geben dir eine Beschreibung des Films (und einer Serie), du nennst den Titel.

Als Extra-Orientierung kriegst du das Erscheinungsjahr.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!