Verstehst du, wen Marie-Adèle hier in die Pfanne haut?



Verstehst du, wen Marie-Adèle hier in die Pfanne haut? Bild: watson

Wir haben ja seit neustem ein Schwesterportal in der Romandie. Und bei denen gibt Marie-Adèle Copin in der Reihe «Copin comme cochon» allerhand Leuten Saures. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sie in die Pfanne haut?

Schau dir das Video an – und dann schau, ob du wirklich alles verstanden hast. Hier im Quiz:

Quiz 1. Marie-Adèle Copin regt sich mächtig auf. Gleich zu Beginn des Videos. Über wen? watson Leute, die du eingeladen hast und die dein Essen nicht mögen. Leute, die dich zu ihnen einladen und dann Essen bestellen. Leute, die du eingeladen hast und die sich dann Essen bestellen. Leute, die sich zu dir einladen und dann Essen bestellen. 2. Marie-Adèle sagt, sie habe «envie de vivre une expérience culinaire». Was meint sie damit? watson Sie möchte neue Hosen ausprobieren. Sie möchte eine neue Diät ausprobieren. Sie möchte neue kulturelle Erfahrungen machen. Sie möchte eine kulinarische Erfahrung erleben. 3. «Ne reçois pas si tu ne sais pas recevoir» – was empfiehlt uns Marie-Adèle hier? watson Lade nur dann Gäste ein, wenn du genug Reserven hast. Reserviere nicht, wenn die Reservation zu kurzfristig ist. Empfange keine Gäste, wenn du sie nicht zu bewirten weisst. Reserviere nur dann, wenn das Reservoir voll ist. 4. Was gibt es bei den Leuten, die eine «Soirée champagne» versprechen? watson Champagner Cava Crémant Prosecco 5. «Confondez pas les torchons et les serviettes», sagt Marie-Adèle dazu. Was meint sie damit? watson Man soll nicht Dinge unterschiedlicher Qualität miteinander verwechseln. Man soll nicht Dinge versprechen und dann nicht halten. Man soll nicht billige Dinge einkaufen – am Ende wird es nämlich teurer. Man soll die Gäste nicht den Abwasch machen und abtrocknen lassen. 6. Was passiert dir laut Marie-Adèle, wenn du zu einer Einladung einen exquisiten, mit Liebe ausgesuchten Wein mitbringst? watson Die Gastgeber freuen sich darüber und trinken ihn zusammen mit dir. Die Gastgeber kredenzen ihn gleich und kritisieren ihn in Grund und Boden. Die Gastgeber bewahren ihn für später auf und bringen ihn dir zurück, wenn du sie einlädst. Die Gastgeber behalten ihn für sich und geben dir ihren Rachenputzer zu trinken. 7. Leute, die zu Pasta mit Krabbenfleisch einladen und dann Surimi servieren, sollte man denunzieren, sagt Marie-Adèle, und zwar bei «Norbert, commis d'office». Was ist das? watson Eine TV-Serie, in der ein gewisser Norbert kulinarische Verbrechen untersucht. Ein Walliser Chefkoch, der in seiner Kolumne über Gasstrosünden wettert Ein französischer Aristokrat, der in den 50er-Jahren Benimm-Tipps am Fernsehen gab. Eine Redensart, die besagt, dass das Essen so schlecht wie beim Militärkoch Norbert ist.

