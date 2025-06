Die Kandidatin ist ob der Auswahl sichtlich irritiert. Jauch liest erneut vor. Sie schaut noch verwirrter. Schliesslich bringt sie hervor: «Ing-al-en.» Jauch fragt nochmals nach. Schubert beharrt: «In-Galen. Die gehen ein in irgendwas, also muss es ja irgendwas sein.» Annalen sagen ihr nichts. «In eine Gala. Das ist der Plural von Gala. Das nehmen wir», so die Kandidatin und loggt ein. Jauch kann es nicht fassen. Auch sie geht mit 0 Euro nach Hause und hat damit wohl ein Trauma gegen ein neues ausgetauscht.

Attentat in Washington: Als die extreme Linke Juden angriff

Der Doppelmord im Jüdischen Museum in Washington wurde von einem ehemaligen Mitglied einer linksextremen Partei begangen. Bisher wurden Anschläge auf Juden im Westen von Islamisten verübt. Jakob Tanner, Professor an der Universität Zürich, erinnert daran, wie der Terrorismus der Roten Armee Fraktion gegen den jüdischen Staat und gegen Juden aussah.

Was wusste der 31-jährige Elias Rodriguez von dem jungen Mann und der jungen Frau, die er am Mittwochabend im Jüdischen Museum in Washington erschossen hat? Hatte er sie im Visier, weil er wusste, dass sie in der israelischen Botschaft arbeiteten – oder wegen ihrer mutmasslichen jüdischen Identität, da Juden vielleicht in seiner Vorstellung für die Massaker an den Palästinensern in Gaza mitverantwortlich sind? In jedem Fall ist seine Mordtat – deren Motiv sich in dem nach seiner Tat gerufenen Slogan «Free, free Palestine!» («Befreit, befreit Palästina!») zusammenfassen lässt – mit Terrorismus vergleichbar.