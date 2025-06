Günther Jauch liess seinen Kandidaten am Montag das Alphabet hoch- und runterbeten. Bild: rtl

Diese fiese WWM-Frage zum Alphabet wird dich viel Gehirnschmalz kosten

Mehr «Quiz»

Günther Jauch quizzte am Pfingstmontag auf RTL gleich vier Kandidatinnen und Kandidaten. Anders als bei der letzten Sendung, bei der nur wenige Besucher Erfolg hatten, ging dieses Mal keiner und keine mit leeren Taschen nach Hause. Zudem wurden die Gequizzten mit ihrer Kandidatur überrascht. Sie wussten zu Beginn der «Wer wird Millionär?»-Sendung also nicht, dass sie gleich gegenüber von Jauch Platz nehmen werden. So musste Jannik Kuhle gänzlich unvorbereitet und überrascht auf den heissen Stuhl.

Und dort muss er bei 4000 Euro bereits kurz leer schlucken, als ihm diese vermeintlich einfache Frage gestellt wurde:

4000 Euro: Welche beiden Alphabet-Nachbarn stehen für einen Code, der im Alltag häufig zu einer «schnellen Antwort» verhilft? 5. und 6. Buchstabe 9. und 10. Buchstabe 17. und 18. Buchstabe 23. und 24. Buchstabe Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 2239 Personen teilgenommen

«Ich empfehle ausdrücklich, nicht den Telefonjoker zu benutzen», rät Jauch seinem Kandidaten. «Ja, dann muss ich das jetzt erst mal durchgehen. Dauert vielleicht ein Sekündchen», sagt Kuhle. Und tatsächlich geht er das Alphabet gleich dreimal durch, bis er zur richtigen Antwort findet. «Es tut mir leid!», so der Kandidat zur längeren Verzögerung. Ob du richtig liegst, erfährst du im Quiz unten.

Für Kuhle ist bei der Frage für 64'000 Euro Schluss. Er zockte sich bereits bei der Frage für 32'000 Euro durch, sehr zum Missfallen seines Vaters im Hintergrund. Als er wieder zum Zocken neigt, verdreht Papa deutlich die Augen. «Ich wollte dich doch nur etwas ärgern», sagt Kuhle und hört auf. Er schiebt aber noch frech hinterher: «Ich will doch nicht, dass der hier an einem Herzinfarkt stirbt.»

Dabei hätte sich das Zocken gelohnt, der Kandidat tendierte nämlich zur richtigen Antwort. Mit den 32'000 Euro will Kuhle Wellen surfen gehen. Wie viel Geld du für dich hättest einspielen können und die richtige Antwort zur Alphabet-Frage erfährst du hier:

15 Fragen Kandidat erspielt bei Günther Jauch 32'000 Euro Wie viel hättest du geschafft?

(leo)