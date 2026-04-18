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Skandal-Quiz: Wer hat diese Eklats verursacht?

Vinnie Jones, Paul Gascoigne
Welcher Fussballspieler und spätere Hollywood-Schauspieler packt sich hier Paul Gascoigne auf sehr unliebsame Art und Weise?Bild: X
Quizzticle

Skandal-Quiz: Wer hat diese Eklats verursacht?

18.04.2026, 12:0418.04.2026, 12:04
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Diese Woche gab es einen Eklat im Schweizer Eishockey. In der Geschichte des Sports gab es schon eine ganze Reihe von verschiedensten Skandalen. Wir haben einige skurrile Skandale für euch zusammengetragen, und ihr müsst nun herausfinden, welche Person sie verursacht hat.

P. S. Sorry für die vielen Fussballspieler, aber irgendwie gibt es da die interessantesten Skandale.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir beschreiben den Skandal, du nennst die Verursacherin oder den Verursacher.
  • Als Hinweis erhältst du Sportart und Nationalität der gesuchten Person.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18-20 Punkte: 6,0
15-17 Punkte: 5,5
12-14 Punkte: 5,0
9-11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0

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