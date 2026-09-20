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Quizz den Huber: Nur Genies können ihn im Quiz besiegen

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bild: shutterstock/watson.ch

Quizz den Huber: Es wird schwierig

20.09.2026, 19:5820.09.2026, 19:58
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

QDH Nummer 390. Wir nähern uns mit Siebenmeilenstiefeln der Vierhunderter-Marke.

Mal kurz über den Daumen gepeilt: Den Tausender werden wir nicht schaffen.

Wir sind seit 2017 fast wöchentlich am Start. Auch wenn wir wirklich jedes Wochenende am Start wären, müssten wir noch über 11 Jahre weiterquizzen. Und auch wenn wir das mit Freude tun: Hubs wäre dann 72.

Ich glaube, dann hat er tatsächlich Besseres zu tun, als sich von einem 60-Jährigen quizzen zu lassen.

Dies nur so als Warnung.

So.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen
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QDH #390

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