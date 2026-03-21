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Quiz: Wie hiessen diese Militäroperationen?

«Operation HAMMER TIME»? Echt, jetzt? Mach das Codenamen-Quiz!

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Kaum zu glauben, welche bizarren Codenamen Militär- und Geheimoperationen bekommen! Hier das Quiz dazu!
21.03.2026, 17:0621.03.2026, 17:06
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Mitbekommen? Der offizielle Codename für die laufende Offensive der USA gegen den Iran, die am 28. Februar begann, heisst ... Operation Epic Fury.

Operation EPISCHE WUT.

Echt, jetzt.

Aber hey, dies ist bei weitem nicht der merkwürdigste Codename für eine Militär- oder Geheimdienstoperation. Seit Beginn der modernen industrialisierten Kriegsführung haben sich die verantwortlichen Befehlshaber immer wieder einige wahrhaft bizarre Wortschöpfungen ausgedacht. Kennst du welche? Mach das Quiz und teste dein Wissen!

13 Fragen
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Codenamen für Militär- und Geheimoperationen – welche kennst du?

Filme, Autos, Flugzeuge – alles in Quiz-Form!
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