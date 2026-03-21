«Operation HAMMER TIME»? Echt, jetzt? Mach das Codenamen-Quiz!
Kaum zu glauben, welche bizarren Codenamen Militär- und Geheimoperationen bekommen! Hier das Quiz dazu!
Mitbekommen? Der offizielle Codename für die laufende Offensive der USA gegen den Iran, die am 28. Februar begann, heisst ... Operation Epic Fury.
Operation EPISCHE WUT.
Echt, jetzt.
Aber hey, dies ist bei weitem nicht der merkwürdigste Codename für eine Militär- oder Geheimdienstoperation. Seit Beginn der modernen industrialisierten Kriegsführung haben sich die verantwortlichen Befehlshaber immer wieder einige wahrhaft bizarre Wortschöpfungen ausgedacht. Kennst du welche? Mach das Quiz und teste dein Wissen!
13 Fragen
Codenamen für Militär- und Geheimoperationen – welche kennst du?
Filme, Autos, Flugzeuge – alles in Quiz-Form!
Wir zeigen dir das Auto, du sagst uns den Film!
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Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall
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