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Von Dani Huber with Love: Das sommerliche Ersatzquiz

Teaser Ersatzquiz Dani
Bild: watson

Von Dani Huber with Love: Das sommerliche Ersatzquiz

20.07.2026, 03:3220.07.2026, 03:32
Daniel Huber
Daniel Huber
Anna Rothenfluh
Anna Rothenfluh

Wenn Huber nicht gequizzt wird, bedeutet das zweierlei: Erstens ist Quizmaster Toggweiler dann in den Ferien. Und zweitens muss jemand für Ersatz sorgen. Im heutigen Fall ist es Dani Huber selbst. Und weil er sich ja schlecht schon wieder selbst quizzen kann, hat er ein paar Fragen nur für euch aus seinem Genius geschüttelt. Und dann mir (Anna Rothenfluh, hooi) die Einleitung und Auswertung aufgedrückt, weil er auch noch übers Tor der Tränen schreiben muss.

Nun denn, ihr Lieben, ich wünsch euch viel Erfolg, sammelt eifrig eure Wissenspunkte und grämt euch nicht, sollten sie zu hoch hängen.

Apropos hoch hängend. Da kommt mir glatt ein schönes Gedicht in den Sinn, das ich euch aus reinster Freude an assoziativen Wortspielereien in die Ohren säuseln will:

«Welch ein Glück,
dass es die einfachen Dinge immer noch gibt,
immer noch Felder und rauschende Bäume
und den Mond am Himmel,
so hoch aufgehängt,
dass ihn niemand
dem Nachbarn zum Trotz
herunterschiessen kann.»
Karl Heinrich Waggerl (1897–1973)

So. Und nun versucht euer Glück im Quiz:

10 Fragen
Cover Image

Das sommerliche QDH-Ersatzquiz

Du denkst, es ist leichter als das Original? Nur zu, beweise es!

Hier ward es geschehen:

QdH-Spezialquiz: Huber quizzt sich selbst – und das nur mit Sportfragen
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