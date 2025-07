QdH-Spezialquiz: Huber quizzt sich selbst – und das nur mit Sportfragen Bild:

Wenn der Quizmaster in den Ferien ist, geschehen manchmal seltsame Dinge. Dieses QdH besteht ausschliesslich aus Sportfragen. Aber freu dich nicht zu früh – die Sache hat einen Haken.

Liebe Huberquizzer

Quizmaster Toggi geniesst noch immer seine wohlverdienten Ferien. Aber er kann es nicht lassen, am Sonntagabend einen Blick auf die watson-Frontseite zu werfen, um zu kontrollieren, ob das Quizgeschehen dort wirklich in geordneten Bahnen verläuft. Beim QdH-Ersatzquiz letzte Woche fand er denn auch prompt ein Haar in der Suppe:

Wenn die Katze aus dem Haus ist ... tanzt der Huber! Auf diese Gelegenheit habe ich offengestanden schon lange gewartet: endlich mal die Fragen serviert zu bekommen, die ich mir schon immer wünschte. Das geht natürlich am besten, wenn ich sie mir selber stelle. Zehn Punkte sind da garantiert. 😇 Seien wir ehrlich: Die besten Fragen sind doch die, bei denen man die Antwort kennt (das gilt zumindest für ein Quiz).

Um das Mass vollzumachen, habe ich obendrein ein monothematisches QdH gebastelt. Alle zehn Fragen stammen ausgerechnet aus jenem Bereich, der erfahrungsgemäss meine ärgste Achillesferse ist: Sport.

Okay, das dürften der Zumutungen genug sein. Dafür gibt es diesmal wieder einen Viererclub, versprochen!

Und nun Quiz. Und viel Glück – ihr werdet es brauchen!

