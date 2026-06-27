Chillen am Strand – ab einer gewissen Hitze wird auch das too much. Bild: AP/AP

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Wer über Schweizer Hitze jammert, muss zuerst dieses Quiz bestehen

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Die Schweiz schwitzt. Der Juni brachte Rekordwerte seit Messbeginn, die Nächte bleiben tropisch warm, die Badis sind voll.

Trotzdem zeigt der Blick auf die Jahresmitteltemperatur: Global gesehen gehört die Schweiz nicht ansatzweise zu den heissen Ländern.

2021 lag sie mit einer Jahrestemperatur von 6,42 Grad auf Rang 206. Früher war sie sogar noch tiefer: Die Durchschnittstemperatur der Jahre 1991 bis 2020 betrug gemäss Meteoschweiz 5,8 Grad.

In diesem Quiz wird es deutlich wärmer: Wir zeigen dir die durchschnittliche Jahrestemperatur der 20 heissesten Länder der Welt. Deine Aufgabe: Erkennst du das Land nur anhand dieser Zahl?

Und so geht's:

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Wir sind heute (fast) unverzeihlich.

Es läuft ein Countdown, du hast 25 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Quelle: wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_nach_Temperatur

Der Notenschlüssel 18-20 Punkte: 6.0

15–17 Punkte: 5.5

12-14 Punkte: 5.0

8-11 Punkte: 4.5

5-7 Punkte: 4.0

Unter 5 Punkten: Nachsitzen!

(kma)