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Die Schweiz schwitzt – aber erkennst du die wirklich heissen Länder?

FILE - This, Sept. 15, 2014, file photo taken with a fisheye lens, shows beach goers cooling off during the Southern California heat wave, in Huntington Beach, Calif. It sounds like a broken record, b ...
Chillen am Strand – ab einer gewissen Hitze wird auch das too much.Bild: AP/AP
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Wer über Schweizer Hitze jammert, muss zuerst dieses Quiz bestehen

27.06.2026, 11:5427.06.2026, 12:49
Team watson
Team watson

Die Schweiz schwitzt. Der Juni brachte Rekordwerte seit Messbeginn, die Nächte bleiben tropisch warm, die Badis sind voll.

Trotzdem zeigt der Blick auf die Jahresmitteltemperatur: Global gesehen gehört die Schweiz nicht ansatzweise zu den heissen Ländern.

2021 lag sie mit einer Jahrestemperatur von 6,42 Grad auf Rang 206. Früher war sie sogar noch tiefer: Die Durchschnittstemperatur der Jahre 1991 bis 2020 betrug gemäss Meteoschweiz 5,8 Grad.

In diesem Quiz wird es deutlich wärmer: Wir zeigen dir die durchschnittliche Jahrestemperatur der 20 heissesten Länder der Welt. Deine Aufgabe: Erkennst du das Land nur anhand dieser Zahl?

Und so geht's:

  • Die Reihenfolge spielt keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Wir sind heute (fast) unverzeihlich.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 25 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!

Quelle: wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_nach_Temperatur

Der Notenschlüssel
18-20 Punkte: 6.0
15–17 Punkte: 5.5
12-14 Punkte: 5.0
8-11 Punkte: 4.5
5-7 Punkte: 4.0
Unter 5 Punkten: Nachsitzen!

(kma)

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