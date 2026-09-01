Musste zuschauen, wie seine Kandidatin schlechten Rat aus dem Publikum erhielt: Günther Jauch. Bild: RTL / Guido Engels

Wer das Alphabet und die deutsche Tastatur kennt, knackt diese fiese Millionenfrage

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Nach mehreren Monaten Abwesenheit kehrt Günther Jauch als Quizmaster auf die Bildschirme zurück. Am Montag strahlte RTL nämlich eine neue Folge «Wer wird Millionär?» aus. Die Folge war reichlich kurios, besonders was den Kandidaten Axel Pante betrifft.

Dieser sammelt nämlich Erinnerungsstücke von medizinischen Operationen auf. Darunter auch solche, die von ihm selbst stammen. So bewahrt der 57-Jährige bis heute seinen 1982 entfernten Blinddarm in einem Einmachglas auf. Pante schmückte sich bei Jauch zudem mit einer Kette, an der sich Schrauben befanden, die zuvor seinen Knochen im Bein fixierten.

Diese Publikumsjoker...

Papst Leo XIV. hätte die Antwort auf die Frage vermutlich gewusst, die Frau aus dem Publikum leider nicht. Bild: keystone

Viel Glück brachten die Schrauben aber nicht, der Kandidat musste bereits bei der Frage für 16'000 Euro kapitulieren und ging mit 8000 Euro nach Hause. Obwohl Glück in diesem Fall wohl Ansichtssache ist. Die Kandidatin Katharina Heun musste sich mit 500 Euro begnügen, nachdem der Publikumsjoker mal wieder versagte – und zwar bei dieser Frage:

Noch vor dem ersten öffentlichen Auftritt führt der Weg für den soeben gewählten Papst zunächst mal ...? über die Seufzerbrücke in die Kammer der Tränen zum Baum der Erkenntnis durch das Tal des Todes Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1128 Personen teilgenommen

Gewünscht hätte sich Heun jemanden aus dem Publikum, «der sehr papstsicher ist», wie die Kandidatin sagte. Leider erhielt sie eine junge Frau, die «tatsächlich relativ wenig» mit dem Papst anfangen kann. Ihre Familie sei aber «sehr stark christlich geprägt». Die Frau rät zur Antwort A, was Heun auch einloggt. Richtig ist allerdings Antwort B.

Jetzt darfst du

Deutlich besser lief es David Kurbel, er nimmt ganze 32'000 Euro mit nach Hause. Dieses Glück überträgt sich hoffentlich auch auf dich, wenn du seine Frageleiter spielst. Besonders zu erwähnen ist die Millionenfrage, der sich Kurbel zwar nicht stellen musste, die aber derart raffiniert und fies ist, dass wir sie euch antun. Probier dich hier:

15 Fragen WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage? Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(leo)