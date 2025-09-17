«Wer wird Millionär?» ist zurück aus der Sommerpause. Bild: rtl

WWM-Kandidatin muss Frage zum Rütli beantworten – für Schweizer ist sie einfach



Nach vier Monaten Pause meldete sich «Wer wird Millionär?» am Montagabend zurück – doch der Auftakt verlief für Moderator Günther Jauch alles andere als rund: Der 69-Jährige betrat das Studio auf Krücken. Er sei «blöd umgeknickt», erklärte Jauch, was zu einem Bruch des Wadenbeins am Sprunggelenk geführt habe. Nun müsse er sechs bis acht Wochen mit Gehhilfen auskommen. Sein Kommentar dazu: «Solange oben alles funktioniert, ist ja nichts passiert.»

Während Günther Jauch auf Krücken moderierte, bewies Kandidatin Carolin Klinkenberg Köpfchen: Sie räumte souverän ab, meisterte zwölf Fragen und ging mit satten 64'000 Euro nach Hause.



