Wer wird Millionär: Teste dein Wissen zu den letzten WWM-Fragen

Günther Jauch bei &quot;Wer wird Millionär?&quot;: Am Montag, 28. April 2025, verabschieden sich gleich mehrere Kandidaten mit wenig Geld.
«Wer wird Millionär?» ist zurück aus der Sommerpause. Bild: rtl

WWM-Kandidatin muss Frage zum Rütli beantworten – für Schweizer ist sie einfach

17.09.2025, 10:1717.09.2025, 10:21

Nach vier Monaten Pause meldete sich «Wer wird Millionär?» am Montagabend zurück – doch der Auftakt verlief für Moderator Günther Jauch alles andere als rund: Der 69-Jährige betrat das Studio auf Krücken. Er sei «blöd umgeknickt», erklärte Jauch, was zu einem Bruch des Wadenbeins am Sprunggelenk geführt habe. Nun müsse er sechs bis acht Wochen mit Gehhilfen auskommen. Sein Kommentar dazu: «Solange oben alles funktioniert, ist ja nichts passiert.»

Während Günther Jauch auf Krücken moderierte, bewies Kandidatin Carolin Klinkenberg Köpfchen: Sie räumte souverän ab, meisterte zwölf Fragen und ging mit satten 64'000 Euro nach Hause. Wie viel hättest du geschafft? Teste dein Wissen hier:

15 Fragen
Cover Image

Kandidatin erspielt bei Günther Jauch 64'000 Euro

Wie viel hättest du geschafft?

Mehr Fragen und mehr Quizzes:

Sogar Jauch kann es kaum glauben: Diese Joker hätte sich der Kandidat wohl sparen können
Themen
Entwürfe für die ersten Franken-Münzen
1 / 10
Entwürfe für die ersten Franken-Münzen

Für die ersten Münzen wurden diverse Entwürfe eingereicht. (bild: schweizerisches bundesarchiv)
quelle: schweizerisches bundesarchiv
Das musst du über das Geldspielgesetz wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
