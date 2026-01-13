«Fehlende intellektuelle Kapazität?» – WWM-Frage zu Roggenbrot lässt Publikum verstummen

Bei der 64'000-Euro-Frage sind sich weder die Kandidatin noch das Publikum und Günther Jauch sicher. Hättest du die Frage beantworten können?

Milena Wein aus Köln schreibt ihre Doktorarbeit über britische Fantasy-Literatur. «Und damit kann man Doktor machen?», scherzt Moderator Günther Jauch.

Bei der 64'000-Euro-Frage braucht Hilfe: In welchem europäischen Land gilt Roggenbrot als offizielles Nationalgericht? Zur Auswahl standen Finnland, Portugal, Polen und die Schweiz. Sie setzt ihren letzten Joker, den Zusatzjoker ein. Doch auch das Publikum ist unsicher. Niemand traut sich, eine Antwort zu geben.

Doktorandin Milena Wein. bild: wwm

Günther Jauch reagiert mit Humor und droht scherzhaft, den Saal wegen «fehlender intellektueller Kapazität» zu räumen. Er gibt aber zu, selbst nicht sicher zu sein. Er versucht, zu vermitteln: «Kann man denn was ausschliessen?». Noch immer regt sich nichts.

Schliesslich meldet sich eine Zuschauerin aus Hannover, die 2006 selbst Kandidatin bei WWM war und damals 16'000 Euro gewann. Sie gibt den Tipp: Finnland. «Ich esse gern dieses finnische Knäckebrot aus Roggenbrot», sagt sie.

Damit liefert sie zwar die richtige Antwort, doch Milena Wein entscheidet sich trotzdem, auszusteigen. Die Tendenz ist ihr zu unsicher. «Ich habe mir vor der Sendung gesagt: Ich bin kein Zocker», so Wein. Sie geht mit 32'000 Euro nach Hause.

(cst)