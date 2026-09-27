QDH: Wie ich mir euch vorstelle

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Von euch kenne ich ja nur ganz wenige persönlich. Ein Grüppchen ehemaliger Studienkollegen quizzt, so viel ich weiss, hin und wieder. In meiner Nachbarschaft gibt’s ein paar Huberquizzer und von Kolleginnen und Kollegen höre ich: «Mein Vater, der spielt jede Woche». Oder dann ist’s die Tante, der Schwippschwager in Thailand oder der Cousin zweiten Grades in Oklahoma. Und der Mike Müller, der quizzt manchmal auch mit. Auch ihn kenne ich nicht persönlich. Aber so anders als der Burri Hanspeter kann der ja nicht sein.

Was ich eigentlich sagen will: Ich habe keine Ahnung, wer ihr so seid. Deshalb habe ich mir ein Bild zusammengeschustert. Das hilft mir dann, wenn ich Fragen suche.

Die klassische Huberquizzerin geht beispielsweise sicher nicht joggen. Sie hat trotzdem lustige rote Bäckchen und macht es sich am liebsten mit einem Buch («Trübe Wasser in Tokio» von Masako Togawa) vor dem Kamin oder auf dem wirklich kleinen Balkon gemütlich. Der Balkon ist wirklich winzig – wie ihre Wohnung. Ihr Einkommen ist eben nicht proportional zu ihrem Wissen, materielle Güter interessieren sie aber eh nicht. Auto hat sie keins. Die Huberquizzerin trägt oft einen Morgenrock mit Blumenmuster mit einer Kordel um die Hüfte und gefütterte Pantoffeln. Ihre Schwester macht was mit Energiesteinen und deshalb wird das Thema Corona bei Familientreffen meist umschifft.

Der klassische Huberquizzer trägt indes seit 20 Jahren dasselbe Brillenmodell. Mit seiner Besserwisserei quält er nicht nur seine Partnerin oder seinen Partner, sondern auch das halbe Büro, in dem er seit dem abgebrochenen Studium arbeitet. Er quizzt am liebsten im Bett am Sonntagabend, bevor er sich ohne Elan noch paar Seiten von Knausgards «Kampf» gibt, an dem er nun schon paar Jahre liest, ohne die Absicht, das Werk jemals zu beenden. Dann löscht er das Licht mit einem routinierten Handgriff. Auch die Nachttischlampe steht schon seit Jahren immer am selben Ort. Und das ist gut so.

So.

Ich weiss ja, dass das alles kompletter Unsinn ist. Aber es ist Unsinn, der hilft. Das einfach nur der Fairness halber, damit ihr wisst, an wem ich mich beim Schwierigkeitsgrad der Fragen orientiere.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #391 Hallo! Gut, dass du da bist!