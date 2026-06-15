Bild: reddit/wasin

Weisst du, was du hier siehst? Diese Bilder könnten dich maximal verwirren

Schau noch mal!

Mehr «Spass»

Es ist Zeit für eine neue Folge von: Bilder, die du zwei- oder dreimal anschauen musst, um sie zu verstehen. Das Foto am Schluss ist eine echte Herausforderung!

Beginnen wir mit einem schwebenden Pferdekopf.

Kopflose Motorradfahrer tragen keinen Helm – und dieser hier?

Ein sehr dürres Elefäntchen haben wir da. Oder?

Dieser Herr hat kein gutes Händchen für Ferienfotos.

Vielleicht hilft einmal Reinzoomen.

Da kann man auch ein Stück Daumen erkennen.

Diejenige Person, die das Bild gepostet hat, behauptet allen Ernstes, diese Frauen seien alle gleich gross.

Passend zum obigen schwebenden Pferdekopf präsentieren wir hier: den abgetrennten Fuss.

Da ist kein Loch im Teppich.

Passend dazu, hier: Ein herziger Elch auf der Couch.

Was sehen wir hier? (Nicht das, was du zu sehen meinst, das ist sicher!)

Auch keine Süsskartoffel. Angeblich ist das ihr besockter Fuss, der eine Massage bekommt.

Süss: Ein romantisches Dinner mit Ronald McDonald

WAS genau wird hier zum Verkauf angeboten?

Ohne Scheiss, ich dachte echt, du würdest einen Teil der Terrasse verkaufen

Passend dazu: 21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren

Unten geht's weiter ...

1 / 23 21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren Irgendwie MUSS man schliesslich den Spiegel fotografieren. Hier kommen einige interessante Varianten. bild: twistedsifter.com

Das war eine laaaange Taufe.

Rosalinde vom Aquafit hat einen super Partytrick auf Lager:

Vom langen Bein zum kleinst-Arm:

Herziges Velo-Huckepack!

Zwei Riesen auf der Strasse.

Nein. Es ist nicht das, was du zu sehen glaubst.

Diese Jugend! Hat verlernt, sich richtig anzuziehen!

Und mit diesem Bild lassen wir dich jetzt allein. Es wird dir möglicherweise den Tag versauen. Viel Spass!

Bonus:

Bild: reddit

Du kannst hier nicht draufklicken und dann spielt etwas ab. Hehe. Heheheheh.

(sim)