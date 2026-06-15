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Gerechtigkeit siegt

Weisst du, was du hier siehst? Diese Bilder werden dich hart verwirren

Krasse optische Täuschungen. Diese Bilder musst du zwei Mal ansehen, um sie zu vertehen
Bild: reddit/wasin

Weisst du, was du hier siehst? Diese Bilder könnten dich maximal verwirren

Schau noch mal!
15.06.2026, 06:1315.06.2026, 06:13

Es ist Zeit für eine neue Folge von: Bilder, die du zwei- oder dreimal anschauen musst, um sie zu verstehen. Das Foto am Schluss ist eine echte Herausforderung!

Beginnen wir mit einem schwebenden Pferdekopf.

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Kopflose Motorradfahrer tragen keinen Helm – und dieser hier?

Lustige optisch Täuschungen
Bild: reddit

Ein sehr dürres Elefäntchen haben wir da. Oder?

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Dieser Herr hat kein gutes Händchen für Ferienfotos.

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Vielleicht hilft einmal Reinzoomen.

Surprise
Da kann man auch ein Stück Daumen erkennen.

Diejenige Person, die das Bild gepostet hat, behauptet allen Ernstes, diese Frauen seien alle gleich gross.

Optische Täuschung: Irre Perspektive
Bild: reddit

Passend zum obigen schwebenden Pferdekopf präsentieren wir hier: den abgetrennten Fuss.

Verwirrende Prespektive
Bild: reddit

Da ist kein Loch im Teppich.

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Passend dazu, hier: Ein herziger Elch auf der Couch.

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Was sehen wir hier? (Nicht das, was du zu sehen meinst, das ist sicher!)

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Auch keine Süsskartoffel. Angeblich ist das ihr besockter Fuss, der eine Massage bekommt.

Süss: Ein romantisches Dinner mit Ronald McDonald

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

WAS genau wird hier zum Verkauf angeboten?

Verwirrende Perspektive und Spiegel
Bild: reddit

Ohne Scheiss, ich dachte echt, du würdest einen Teil der Terrasse verkaufen

Passend dazu: 21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren

Unten geht's weiter ...

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21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren

Irgendwie MUSS man schliesslich den Spiegel fotografieren. Hier kommen einige interessante Varianten. bild: twistedsifter.com
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Das war eine laaaange Taufe.

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Rosalinde vom Aquafit hat einen super Partytrick auf Lager:

Lustige verwirrende Bilder: Optische Täuschungen
Bild: reddit

Vom langen Bein zum kleinst-Arm:

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Herziges Velo-Huckepack!

Witzige verwirrende Perspektiven
Bild: reddit

Zwei Riesen auf der Strasse.

Verwirrende Perspektive
Bild: reddit

Nein. Es ist nicht das, was du zu sehen glaubst.

Bilder, die dich verwirren: Optische Täuschungen
Bild: reddit

Diese Jugend! Hat verlernt, sich richtig anzuziehen!

Die lustigsten optischen Täuschungen
Bild: reddit

Und mit diesem Bild lassen wir dich jetzt allein. Es wird dir möglicherweise den Tag versauen. Viel Spass!

Verwirrende Bilder: Optische Täuschungen
Bild: reddit

Bonus:

Lustige Bilder, die du zwei Mal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit

Du kannst hier nicht draufklicken und dann spielt etwas ab. Hehe. Heheheheh.

(sim)

Mehr davon? Mehr davon!

26 Bilder, die dich komplett täuschen
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Optische Täuschungen. Lustige Bilder fürs Wochenende
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Optische Täuschungen. Lustige Bilder fürs Wochenende
bild: imgur
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