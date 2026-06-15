Weisst du, was du hier siehst? Diese Bilder könnten dich maximal verwirren
Schau noch mal!
Es ist Zeit für eine neue Folge von: Bilder, die du zwei- oder dreimal anschauen musst, um sie zu verstehen. Das Foto am Schluss ist eine echte Herausforderung!
Beginnen wir mit einem schwebenden Pferdekopf.
Kopflose Motorradfahrer tragen keinen Helm – und dieser hier?
Ein sehr dürres Elefäntchen haben wir da. Oder?
Dieser Herr hat kein gutes Händchen für Ferienfotos.
Vielleicht hilft einmal Reinzoomen.
Diejenige Person, die das Bild gepostet hat, behauptet allen Ernstes, diese Frauen seien alle gleich gross.
Passend zum obigen schwebenden Pferdekopf präsentieren wir hier: den abgetrennten Fuss.
Da ist kein Loch im Teppich.
Passend dazu, hier: Ein herziger Elch auf der Couch.
Was sehen wir hier? (Nicht das, was du zu sehen meinst, das ist sicher!)
Auch keine Süsskartoffel. Angeblich ist das ihr besockter Fuss, der eine Massage bekommt.
Süss: Ein romantisches Dinner mit Ronald McDonald
WAS genau wird hier zum Verkauf angeboten?
Ohne Scheiss, ich dachte echt, du würdest einen Teil der Terrasse verkaufen
Passend dazu: 21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren
Unten geht's weiter ...
Das war eine laaaange Taufe.
Rosalinde vom Aquafit hat einen super Partytrick auf Lager:
Vom langen Bein zum kleinst-Arm:
Herziges Velo-Huckepack!
Zwei Riesen auf der Strasse.
Nein. Es ist nicht das, was du zu sehen glaubst.
Diese Jugend! Hat verlernt, sich richtig anzuziehen!
Und mit diesem Bild lassen wir dich jetzt allein. Es wird dir möglicherweise den Tag versauen. Viel Spass!
Bonus:
Du kannst hier nicht draufklicken und dann spielt etwas ab. Hehe. Heheheheh.
(sim)
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