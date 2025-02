Test bestanden: 99 Prozent der Sirenen heulen einwandfrei

In diesem Jahr kündigte das Babs den Sirenentest erstmals mit einem neuen TV-Spot an. Wie es feststellte, erhielt das Amt dafür viele Komplimente.

Der Sirenentest dauerte von 13.30 bis 16.30 Uhr. Etliche Kantone testeten auch ihre mobilen Sirenen, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) am Abend mitteilte. Diese dienen der Alarmierung der Bevölkerung in dünner besiedelten Gebieten.

Post verlagert Sortierzentren Kriens LU und Gossau SG – 140 Mitarbeitende betroffen

Der Staatskonzern bündelt die Briefsortierung in den grossen Zentren, kleine Briefsortierzentren haben das Nachsehen.

Jahr für Jahr geht die Briefmenge zurück. Um rund 5 Prozent, wie die Post festhält. Das hat nun einschneidende Folgen für die Briefsortierzentren und ihre Mitarbeitenden, wie die Post am Mittwoch bekannt gab. Der Staatsbetrieb will die Briefsortierung in den grossen Zentren bündeln. Konkret: Die Post beabsichtigt, die Sortierung von Kriens LU nach Härkingen SO und von Gossau SG nach Zürich-Mülligen zu verlagern.