Vor dem Gotthardtunnel Stau von zehn Kilometer Länge

Der starke Reiseverkehr in den Süden hat sich am Sonntag fortgesetzt. Bis gegen Mittag hat sich vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels in Göschenen UR ein Stau von zehn Kilometer Länge gebildet.

Für die Autofahrerinnen und -fahrer bedeutete dies eine Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Die Autobahneinfahrten in Göschenen und Wassen wurden gesperrt.

Bereits am Samstag hatte sich auf der A2 im Kanton Uri ein Stau von bis zu 15 Kilometern Länge gebildet. (sda)