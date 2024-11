Hört Andreas Glarner als Präsident der SVP Aargau auf? Er sagt: «Kein Kommentar.»

Andreas Glarner dürfte vor dem Abgang als Präsident der SVP Aargau stehen. Das zeigen Recherchen des «Blick». Hat er zuviel provoziert?

Mehr «Schweiz»

Andreas Glarner ist seit 2020 Präsident der SVP im Kanton Aargau. Bild: keystone

Der Haussegen hängt schief bei der SVP Aargau. Streitereien beim Führungspersonal führten unter anderem zum Rücktritt der Fraktionschefin im Kantonalparlament und auch Nationalrat Andreas Glarner soll als SVP-Aargau-Präsident abtreten. Laut Recherchen vom «Blick» ist geplant, dass Glarner an der SVP-Vorstandssitzung vom 12. Dezember bekannt geben wird, nicht mehr für weitere vier Jahre anzutreten. Glarner will das auf Anfrage vom Blick nicht komentieren.

Rücktritt schon im Oktober nahegelegt

Wie der «Blick» wissen will, sollen einflussreiche SVP-Kollegen bereits Ende Oktober Glarner einen Rücktritt nahegelegt haben. In der Partei sind manche der Ansicht, dass Glarner mit seinen Provokationen in den sozialen Medien der SVP unnötig in die Negativ-Schlagzeilen bringen würde.

So stellte Glarner zuletzt eine Mitte-Grossrätin an den Pranger, weil sie vor zwei Jahren die Einbürgerung eines jungen Mannes unterstützte, der als Minderjähriger wegen Ladendiebstählen gebüsst worden war. Die Frau erhielt in der Folge Morddrohungen und wurde vorübergehend unter Polizeischutz gestellt. Glarner verurteilte die Drohungen. Marcel Dettling, Präsident der SVP Schweiz, stellte sich hinter ihn: Glarner habe nur aufgezeigt, so Dettling, welche Politik diese Grossrätin mache.

Für Kollegen in der Aargauer Parteispitze war die Aktion aber eine Provokation zu viel, wie mehrere Quellen gegenüber dem «Blick» bestätigen.

Glarner trat das Kantonalpräsidium 2020 an, nachdem seine Partei bei den Nationalratswahlen eine Wahlschlappe eingefahren hatte. Seit 2015 ist er Nationalrat.