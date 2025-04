Tote Königspython bei Grillplatz in Rheinfelden AG aufgefunden

Eine Drittperson habe am Mittwochmorgen die grosse Schlange aufgefunden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Ein Spezialist der Kantonspolizei habe das Tier als «Königspython» identifiziert.

Auf einem Grillplatz in Rheinfelden AG ist eine tote Königspython aufgefunden worden. Die ungiftige Würgeschlange kommt in Europa nicht vor. Sie ist auf warme Temperaturen angewiesen. Die Polizei sucht den Besitzer der Schlange.

