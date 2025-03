Anstelle der Direktverbindungen wären mehr indirekte Verbindungen – mit Umstiegen in Olten oder Aarau – vorgesehen. Dies widerspreche aber den Bedürfnissen der beiden Regionen und würde für Reisen Stress, Verspätungen oder Effizienzverluste bedeuten. (sda)

Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart hielt dem entgegen, dass es sich um einen Grundsatzentscheid handle. Heute gehe es zwar nur um die Regionen Baden und Brugg – doch morgen auch um andere mittelgrosse Regionalzentren in der Schweiz. Auch diese müssten verkehrlich und strukturell an angeschlossen sein.

«Wenn wir jetzt zu jeder Linie und jeder Region eine Motion haben, wird die Planung sehr schwierig», sagte auch Bundesrat Albert Rösti (SVP) am Dienstag im Ständerat.

Der Ständerat hat sich am Dienstag doch für den Erhalt des stündlichen Direktzugs von Baden AG und Brugg AG nach Bern ausgesprochen: Er hat überraschend eine Motion der damaligen Nationalrätin und heutigen Ständerätin Marianne Binder (Mitte/AG) mit 27 zu 15 Stimmen angenommen.

