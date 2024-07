Elektroschrott brannte bei Recyclingbetrieb in Waltenschwil AG

In einem Recyclingbetrieb in Waltenschwil AG ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden vom Warndienst Alertswiss dazu aufgefordert, Fenster zu schliessen sowie Lüftungen auszuschalten. Um 8 Uhr gab Alertswiss Entwarnung.

Elektroschrott in einem Recyclingbetrieb in Waltenschwil fing Feuer.

Ein Passant habe kurz vor 4 Uhr in Waltenschwil AG eine Rauchsäule gesehen, sagte Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, im Interview mit dem Regionalsender TeleM1. Polizei und Feuerwehr hätten beim Eintreffen beim Recyclingbetrieb einen meterhohen Stapel von Elektroschrott im Vollbrand angetroffen.

Das Feuer sei wahrscheinlich durch Lithium-Akkus entstanden, die sich selber entzündet hätten. Die genaue Brandursache werde noch abgeklärt, sagte Graser. (sda/ome)