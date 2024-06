Die Bilanz der Explosion in Nussbaumen AG: Schaden in Millionen-Höhe

Es sei sehr wahrscheinlich Pyrotechnik in einer Dimension gewesen, wie sie in der Schweiz nicht zugelassen sei, hiess es. Hinweise auf militärischen Sprengstoff oder ähnliches gebe es bislang nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Aargau war am Donnerstagabend starkes Feuerwerk in einem abgeschlossenen Raum im Geschoss der Tiefgarage eines Wohnblocks im Dorfzentrum von Nussbaumen explodiert.

Genauere Angaben zur Schadenhöhe wollte die Medienstelle der Aargauischen Gebäudenversicherung (AGV) am Mittwoch auf Nachfrage nicht machen. Mitarbeiter der Gebäudeversicherung seien weiterhin vor Ort und würden die Schäden dokumentieren, hiess es in einer Medienmitteilung.

Bei der Explosion und Brand in Nussbaumen AG am Donnerstagabend ist nach ersten Schätzungen der kantonalen Gebäudeversicherung ein Schaden in einstelliger Millionenhöhe entstanden. Zwölf Gebäude wurden demnach beschädigt.

Der Walliser Jacques Pitteloud war Geheimagent des Schweizer Nachrichtendienstes, bevor er Botschafter in den USA wurde. Bald wird er von Washington nach Brüssel ziehen. In einem ausführlichen Interview mit watson erzählt er von seinen fünf Jahren in den USA.

Der Walliser Jacques Pitteloud, der 2019 Schweizer Botschafter in Washington wurde, erzählt im Interview von seiner Sicht auf die USA, was die Amerikaner von uns denken und über die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Diesen Sommer wird er seinen Posten in Übersee aufgeben, um seine letzte diplomatische Mission als Schweizer Botschafter in Brüssel und bei der NATO anzutreten.