78-jährige Frau aus Villmergen (AG) vermisst
Seit Freitag, 4. September 2026, wird in Villmergen die 78-jährige Monika Augustin vermisst. Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau verliess sie gegen 9.30 Uhr mutmasslich mit ihrem Fahrzeug ihren Wohnort.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Subaru Forester mit Aargauer Kontrollschildern. Monika Augustin wollte sich offenbar mit anderen Personen in Deutschland treffen. Trotz verschiedener polizeilicher Abklärungen und Suchmassnahmen ist ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt.
Die Vermisste könnte ihren Hund bei sich haben, einen schwarzen Kleinpudel. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Monika Augustin oder zum Verbleib ihres Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich über den Polizeinotruf 117 zu melden. (mke)
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