Brand in Dintikon mit riesiger Rauchwolke – keine Verletzten

Wegen eines Brandes kam es zu starker Rauchentwicklung in Dintikon. Eine Scheune brannte.

In Dintikon ist am Mittwoch kurz vor Mittag eine Scheune in Brand geraten. Laut Anwohnenden soll sich in der Scheune eine Schreinerei befunden haben. Landwirtschaftlich wird die Scheune jedenfalls nicht genutzt, sagt Daniel Wächter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Es habe mehrere Mieter, die an dieser Adresse gemeldet sind, diese konnten aber alle kontaktiert werden, so Wächter. Weiter bestätigt die Polizei, dass es keine Verletzten gegeben hat.

In Dintikon ist ein Brand ausgebrochen. Bild: ArgoviaToday / zvg

Zur Brandursache und zum Ausmass des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Rauchsäule war auch von weitem zu sehen, wie eine Aufnahme aus dem Zug von Zürich nach Aarau zeigt. Bild: zvg

Die Rauchwolke war riesig, sie war sogar von Aarau aus zu sehen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung setzte der Bund via Alertswiss eine Meldung ab. Es wurde empfohlen, Fenster und Türen des angrenzenden Wohngebiets geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Kurz vor 15 Uhr gab der Bund Entwarnung: Es besteht keine Gefahr mehr. (ewa/phh/chmedia)