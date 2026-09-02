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Pferderenntag auf Rennbahn im Schachen in Aarau soll stattfinden

Aa aerial view shows the Schachen horse racing track, the site of a rave party, following a deadly shooting incident on Sunday, in Aarau on Tuesday, September 1, 2026. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Die Pferderennbahn in Schachen, Aarau.Bild: keystone

Nach Bluttat: Pferderenntag auf Rennbahn im Schachen in Aarau soll stattfinden

02.09.2026, 16:5002.09.2026, 16:50

Der Pferderenntag auf der Rennbahn im Schachen in Aarau soll am Sonntag durchgeführt werden. Laut dem Aargauischen Rennverein soll es ein Zeichen sein, dass Gewalt den Ort und das friedliche Miteinander nicht bestimmen soll, wie er am Mittwoch mitteilte.

Der Verein sei tief betroffen von den Ereignissen am Wochenende, wie es hiess. Nach zahlreichen Gesprächen, unter anderem mit der Kantonspolizei, sei der Vorstand zum Schluss gekommen, die Veranstaltung durchzuführen. Der Entscheid sei nicht leicht gefallen.

In der Nacht auf Sonntag hatte ein Schütze das Feuer auf Menschen, die auf der Rennbahn einen Rave besuchten, eröffnet. Dabei wurde eine 22-jährige Italienerin getötet, sechs weitere Personen wurden verletzt. Ein 43-jähriger Schweizer befindet sich unter dringendem Tatverdacht in Haft.

Die Rennbahn ist seit vielen Jahren ein Ort des Sports, der Begegnung und der Gemeinschaft, wie der Verein schrieb. Dies möchte er bewahren. Die Sicherheit habe oberste Priorität, weshalb man in engem Austausch mit der Polizei stehe.

Die Krebsliga Aargau hatte einen für den Donnerstag auf der Rennbahn geplanten Wohltätigkeitslauf abgesagt, wie aus ihrer Medienmitteilung vom Montag hervorgeht. (sda)

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