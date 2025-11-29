Nebel
Laut Augenzeugen: Mann in Baden AG erstochen

29.11.2025, 22:5129.11.2025, 22:52
DER SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ ZEICHNET DIE STADT BADEN (AG) MIT DEM WAKKERPREIS 2020 AUS. AUS DIESEM ANLASS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- Der Schlossbergplatz, zwischen der ...
Auf dem Schlossbergplatz in Baden soll sich die Tat zugetragen haben. (Archivbild, 2019)Bild: KEYSTONE

Laut Augenzeugenberichten soll es am Samstagabend in Baden AG zu einer Tötung gekommen sein. Ein Mann soll auf dem Schlossbergplatz niedergestochen worden und seinen Verletzungen erlegen sein. Die Polizei soll vor Ort sein und habe den Platz abgesperrt haben.

Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte auf Anfrage von watson den Einsatz, machte aber keine weiteren Angaben dazu und verwies auf die Pressemitteilung, welche am Sonntag versandt werde.

(cpf)

