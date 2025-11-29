Gewalttat in Baden: Mann nach Messerangriff schwer verletzt – Täter flüchtig

Auf dem Schlossbergplatz in Baden soll sich die Tat zugetragen haben. (Archivbild, 2019) Bild: KEYSTONE

Am Samstag ist es in Baden AG zu einem Gewaltdelikt gekommen. Augenzeugenberichten zufolge wurde ein Mann auf dem Schlossbergplatz niedergestochen. Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag informierte, wurde der 26-jährige Afghane dabei schwer verletzt. Entgegen den Berichten vom Samstag waren die Verletzungen nicht tödlich. Er wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht.

Gemäss der Polizei ist der Töter noch immer auf der flucht. Die Kantonspolizei sowie Patrouillen umliegender Regionalpolizeien rückten mit einem Grossaufgebot an den Tatort aus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei schreibt von einer Auseinandersetzung. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

