Polizeirapport

Frau bei Wohnungsbrand in Köniz schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Köniz ist am Montag eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Sie wurde ins Spital gebracht.



Die Feuerwehr wurde kurz nach 12 Uhr über den Brand im Küchenbereich einer Wohnung an der Funkstrasse alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Die übrigen Bewohnenden des Mehrfamilienhauses konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sind mindestens vier Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar. (sda)