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«Die Frau starb vor unseren Augen»: Augenzeuge berichtet von Schüssen in Aarau

In der Nacht auf Samstag fielen an einem Rave im Aarauer Schachen Schüsse. Laut der Polizei gab es mehrere Verletzte. Ein Augenzeuge berichtet.

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Am frühen Sonntagmorgen ist die Aargauer Kantonspolizei zu einem Grosseinsatz im Schachen in Aarau ausgerückt. Es sind Schüsse gefallen, während bei der Pferderennbahn ein Rave stattfand. Die Musik war allmählich fertig, die meisten gingen Richtung Ausgang, erzählt ein Augenzeuge gegenüber Tele M1. «Innerhalb von ein, zwei Minuten klöpfte es. Die meisten dachten, es handle sich um Böller oder Feuerwerk, es klang auch so.» Der junge Mann und seine Freunde hätten die Situation zunächst nicht erfasst, als plötzlich alle wegrannten.

Erst als andere riefen, sie sollten Deckung suchen, da geschossen werde, hätten die restlichen Menschen hinter der Bar oder auf dem WC Schutz gesucht. Der Augenzeuge ging stattdessen Richtung Notausgang, als er einen weiteren Schuss hörte.

«Wir wollten helfen, konnten aber nichts machen. Das geht einem schon nahe.»

Er sei zurückgerannt, als eine Frau neben ihm plötzlich angeschossen worden sei. «Sie hatte einen Schuss in die Brust und wohl einen Streifschuss an den Hals bekommen.» Laut dem Mann ist die Frau trotz Reanimationsversuchen mehrerer Anwesender ihren Verletzungen erlegen. Die Polizei hat noch keine Angaben zur Identität des Todesopfers gemacht. «Die Frau starb vor unseren Augen. Wir wollten helfen, konnten aber nichts machen. Das geht einem schon nahe», sagt der Augenzeuge.

Draussen habe er eine weitere Person mit einer Schussverletzung angetroffen. Er habe daraufhin Wasser geholt, das er verteilen wollte, und sei dabei nochmals auf zwei angeschossene Personen getroffen. Nach rund 30 Minuten sei schliesslich die Polizei eingetroffen. «Sie kamen und riefen: ‹Alle Hände hoch!›» Die Leute wurden nach draussen verwiesen, der Täter sei noch auf der Flucht gewesen. Er habe ihn jedoch nie gesehen.

In der Sporthalle seien sie schliesslich von einem Care Team betreut und von der Polizei zum Täter befragt worden. «Die ganze Situation war sehr schlimm», sagt der junge Mann. «Am Aarauer Rave hatte ich das nicht erwartet. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass hier jemand kommt und schiesst.»

Einsatzkräfte im Aarauer Schachen am frühen Sonntagmorgen. Bild: keystone

Gemäss der Kantonspolizei Aargau gibt es ein Todesopfer und fünf teils schwer verletzte Personen. Die Täterschaft ist derzeit noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft. Angaben zum Motiv kann die Polizei noch nicht machen. Das Gelände um die Pferderennbahn und das Schwimmbad ist weiträumig abgesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet zu meiden.