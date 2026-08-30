Das sagt die Polizei Aargau zur Schiesserei am Rave

Video: ch media/Tele M1

Das sagt die Aargauer Polizei zur Schiesserei am Rave

In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau zu einer Schiesserei mit mehreren Opfern. Nun liefert die Polizei erste Informationen.

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«Kurz nach halb drei in der Nacht auf den Sonntag erhielt die Kantonspolizei Aargau die Meldung, dass es anlässlich einer Veranstaltung im Schachen mehrere Schüsse gab», sagt Pascal Wenzel, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau gegenüber Tele M1.

Im Laufe des Morgens bestätigte Wenzel, dass es ein Todesopfer und fünf Verletzte gab. Beim Todesopfer handelt es sich laut der Polizei um eine 22-jährige Frau.

Was Polizeisprecher Wenzel zur aktuellen Lage in Aarau sagt, siehst du im Video.

(her)