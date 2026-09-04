Für die Opfer der Rave-Schüsse: Trauerfeier am Freitagabend in Aarau

Für Opfer der Rave-Schüsse: Trauerfeier in Aarau am Freitagabend

Eine 22-jährige Italienerin wurde am vergangenen Wochenende von einem Schützen in Aarau getötet, sechs Personen verletzt. Am Freitagabend findet ein Gedenkanlass statt.

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Die Trauerfeier beginnt um 19.45 Uhr bei der Badi in Aarau, wie der Veranstalter des Raves, nach dem die tödlichen Schüssen gefallen waren, auf Instagram mitteilte. Ab 20 Uhr wollen die Trauernden einen Gedenkmarsch durchführen und eine Schweigeminute abhalten.

«Der Gedenkmarsch und die anschliessende Schweigeminute sollen einen würdevollen Raum für Trauer, Mitgefühl und Zusammenhalt schaffen.»

Am Freitagabend gibt es eine Trauerfeier für das Todesopfer und die Verletzten der Attacke in Aarau. Bild: keystone

Man fühle mit den Angehörigen der Opfer und wolle gemeinsam ein stilles und friedliches Zeichen gegen «jede Form von Hass und Gewalt» setzen, heisst es in der Ankündigung weiter.

Die Trauerfeier kannst du bei watson im Livestream verfolgen.

(con)