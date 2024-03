Aargauer Parlament lehnt Wechsel zur Einheitspolizei ab

In der FDP-Fraktion hielten sich die beiden Lager die Waage, wie ein Sprecher sagte. Die Weiterentwicklung des dualen Systems habe ein grösseres Potential. Es gebe keinen Grund, das System auf den Kopf zu stellen. Auch in der GLP gab es beide Standpunkte.

Die Mitte machte sich – wie die EVP – für die Kantonspolizei und Regionalpolizeien stark. Der Systemwechsel führe nicht zu weniger Kosten. Es sei ein Vorteil, wenn die Regionalpolizeien ihr Gebiet kennen würden. Die Mitte stellte eine Volksinitiative an für den Erhalt des dualen Polizeisystems in Aussicht.

Dem Entscheid des Parlaments ging am Dienstag eine ausführliche und engagierte Debatte voraus. Die Meinungslinie verlief nicht nur entlang der Parteien, sondern in allen Fraktionen gab es Befürworter und Gegner des Systemwechsels. Zahlreiche Gemeindevertreter machten sich für das duale System stark.

Milliarden für AHV und Armee reissen Loch in Bundeskasse – was die Parteien dagegen tun

Überlebende erzählen: So fühlt es sich an, am Berg zu erfrieren

Das Drama von Tête Blanche (VS) bewegt die Schweiz weiterhin. Sechs Bergsteiger sind erfroren und wecken alte Erinnerungen an jene, die sich aus den Klauen eines fast schon feststehenden Endes befreien konnten.

Wie fühlt es sich an, zu sterben? Laut mehreren Überlebenden kam der Tod für die Opfer, die im Gebiet von Tête Blanche (VS) vom Sturm überrascht wurden, in Form eiskalter Betäubung. Der Bergsteiger Beck Weathers, der 1996 am Mount Everest von einem Sturm eingeschlossen wurde, meint: