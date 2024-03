Sellner präsentierte sein neues Buch über Remigration. Dies, nachdem er auf Twitter seine Flucht in die Schweiz über den Bodensee in einem Schlauchboot dokumentiert hatte.

Auf Twitter teilte Sellner ein Teil seiner Rede und teilte mit: «Heute stürmte die Polizei im Kanton Aargau, Schweiz, eine Rede, schaltete den Strom aus, legte mir Handschellen an und führte mich ab. Ich darf für zwei Monate nicht in den Aargau einreisen».

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagabend den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner bei einem Vortrag in Tegerfelden AG abgeführt. Deutlich über 100 Rechtsextremisten fanden sich bei der Veranstaltung ein, wie «SonntagsBlick» schrieb. Eingeladen habe die Junge Tat. Sellner sei unbehelligt in die Schweiz gereist, obschon die Kantonspolizei Zürich beim Bund ein Einreiseverbot beantragt habe. Der Veranstaltungsort sei bis zuletzt geheim gehalten worden. Die Polizei habe bei Koblenz AG mehrere Personen kontrolliert. Von dort seien die Personen nach Tegerfelden geleitet worden. Sellner sei wieder auf freiem Fuss. Seine «Anhaltung» sei erfolgt, um die Veranstaltung zu beenden.

Terminal in Basel-Mülhausen nach Bombendrohung wieder in Betrieb

Eine falsche Bombendrohung hat am Samstag am Euroairport Basel-Mülhausen zu einer rund zweistündigen Sperrung des Terminals geführt. Es war die zweite nach einer solchen Drohung am Freitag und die dritte in diesem Jahr.