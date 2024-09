Die Biodiversität und die berufliche Vorsorge stehen an diesem Sonntag im Zentrum der Abstimmungsfragen. Bild: shutterstock

Alle Abstimmungsresultate des Sonntags live in der Übersicht

Der Abstimmungssonntag steht an! An der Urne wird am Sonntag über die Biodiversitätsinitiative und eine BVG-Reform befunden. Hier findest du alle Informationen und ab Sonntag auch Resultate zu den beiden nationalen Vorlagen.

Die Schweiz stimmt ab LIVE LIVE Ausgezählt: 2/26 | Stand: 12:31 Uhr Biodiversitätsinitiative Stand: Hochrechnung 37,0% Ja 63,0% Nein 0 Stände 1,5 Stände Gemeinde 234/325 Gemeinden ausgezählt BVG-Reform Stand: Hochrechnung 31,0% Ja 69,0% Nein 0 Stände 1,5 Stände Gemeinde 234/325 Gemeinden ausgezählt Zu den kantonalen Resultaten Die Resultate aller kantonalen Vorlagen und Wahlen ZH BE LU UR SZ NW ZG FR SO BL GR GE JU

Biodiversitätsinitiative

Die Resultate

Darum geht es

Die Initiantinnen und Initianten finden, der Schutz von wertvollen Biotopen gehe in der Schweiz nicht weit genug. Sie wollen im Schutz der Arten besonders die Kantone stärker in die Pflicht nehmen, um Landschaften und Ortsbilder zu bewahren.

Die Biodiversitätsinitiative einfach erklärt Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Die Umfragen zur Biodiversitätsinitiative fielen zumeist ziemlich knapp aus. Je näher der Abstimmungssonntag jedoch rückte, desto stärker konnten die Gegner der Initiative zulegen.

BVG-Reform

Die Resultate

Darum geht es

Die berufliche Vorsorge (2. Säule) dient in der Schweiz zusätzlich zur AHV (1. Säule) als finanzielle Absicherung im Alter. Die neue BVG-Reform sieht Massnahmen vor, damit viele Geringverdienende später eine höhere Rente erhalten. Dafür sollen Arbeitnehmende und Arbeitgeber jeden Monat höhere Sparbeiträge einzahlen.

Die BVG-Reform einfach erklärt Video: watson/emanuella kälin

Das sagen die Umfragen

Die Umfragewerte der BVG-Reform in den letzten Wochen sind unterschiedlich ausgefallen. Trotzdem konnten die Gegner der Reform stets die Überhand behalten. Es sieht also schwierig aus für die vom Bund angestrebte Reform der beruflichen Vorsorge.