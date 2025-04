Auf Anfrage von watson schreibt Coop:

«Stückbananen sind im Durchschnitt grundsätzlich schwerer und homogener als Bananen, die am Bund verkauft werden. Nach dem Reifeprozess in der Schweiz werden sie manuell aus der Bananenhand vereinzelt. Dieser Arbeitsschritt erfordert besondere Sorgfalt, um Druckstellen, braune Flecken oder Verletzungen am Stiel zu vermeiden. Der zusätzliche manuelle Aufwand führt zu höheren Einstandskosten für Stückbananen, was sich entsprechend im Verkaufspreis widerspiegelt.»