Beide Mietrechtsvorlagen schaffen es an der Urne nicht: Sowohl die Änderungen bei der Untermiete wie auch beim Eigenbedarf finden beim Volk keine Mehrheit. Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin und Vorstandsmitglied des Mieterverbands, zeigt sich hocherfreut. HEV-Präsident und SVP-Nationalrat Gregor Rutz gibt sich abgeklärt gelassen.

Am 24. November 2024 wird im Kanton Genf abgestimmt. Neben dem Autobahnausbau, zwei Mietrechtsvorlagen und der EFAS wird auch über kantonale Vorlagen befunden. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse dazu.

Darum geht es: In Genf soll die Einkommensteuer gesenkt werden. Bei einer Annahme würde die Senkung ab 2025 in Kraft treten und alle Steuerzahler betreffen. Es ist ein Versprechen des Staatsrates aus seinem Legislaturprogramm. Am meisten profitieren würde die Mittelschicht, für Haushalte würden die Steuern um mehr als 11 Prozent sinken. Bei hohen Einkommen würde der Erlass etwa 5 Prozent betragen.