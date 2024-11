Die Bürgerlichen erleben ein Debakel – und geben die Schuld der SVP

Eine konkrete Forderung hat FDP-Präsident Thierry Burkart: Er will, dass das Nachtfahrverbot für Lastwagen gelockert wird, um die Verkehrsspitzen morgens und abends zu glätten. «Sonst bekommen wir ein ernsthaftes Versorgungsproblem.»

Die grosse Frage ist: Wie geht es weiter nach dem Nein? Die Abstimmungsverlierer sehen hier die Sieger in der Pflicht, intelligente Lösungen für die Staustunden zu bringen, wie sie es im Abstimmungskampf versprochen haben. Für Regazzi ist klar: Die sechs abgelehnten Projekte sind vorderhand erledigt. Und Wasserfallen findet: «Eine Umverteilung der NAF-Gelder ist strikte abzulehnen.»

Bei der FDP ist der Ärger gross – vor allem über die SVP. «Die ideologisierte Linke erhält zunehmend Schützenhilfe der SVP», schreibt die Partei in der Medienmitteilung. Und auch die Mitte kommt schlecht weg: «Fast 40 Prozent einer zusehends verunsicherten Mitte-Partei stimmten zusammen mit Links-Grün gegen die Sicherung der Nationalstrassen.»

Christian Wasserfallen stellt fest, dass die Schweiz grundsätzlich ein Infrastrukturproblem habe. Bei Stauseen, Solaranlagen in den Alpen und jetzt eben auch bei den Nationalrastrassen. Er glaubt, dass heute auch die Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist im Rahmen der Bahn 2000 in der Bevölkerung scheitern würde.

Die Analyse der Abstimmungsgegner deckt sich in vielen Punkten. Die Kampagne? Zu wenig emotional. Mitte-Ständerat Fabio Regazzi gibt zu: «Links-Grün kann viel besser mobilisieren.» Er präsidiert auch den Schweizerischen Gewerbeverband, der für die Ja-Kampagne verantwortlich war. Zudem seien viele Kantone von der Vorlage nicht betroffen gewesen. Das habe das Engagement gehemmt, er habe das im Tessin selbst erlebt, sagt Regazzi.

Am 24. November 2024 wird im Kanton St.Gallen abgestimmt. Neben dem Autobahnausbau, zwei Mietrechtsvorlagen und der EFAS wird auch über kantonale Vorlagen befunden. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse dazu.

Darum geht es: In den Betagten- und Pflegeheimen leben immer öfters Personen, die intensive Pflege und Betreuung brauchen. Die Kosten für spezialisierte Langzeitpflege können von den Heimen aber nicht mehr gedeckt werden. Die übliche Pflegefinanzierung aus Krankenkasse, eigenen Beiträgen sowie Beiträgen des Kantons und der Gemeinden bezahlt nur die Grundpflege. In der spezialisierten palliativen Pflege in Hospizen bezahlt der Kanton zwar einen Teil der Pflegekosten. Das reicht jedoch nicht. Die Hospize tragen nach wie vor ein finanzielles Risiko und sind auf Spenden angewiesen.