Nach klarem Nein zur BVG-Reform: Diese Optionen gibt es nun für die zweite Säule

Das bewirkt die Änderung des Koordinationsabzugs

Die berufliche Vorsorge versichert Einkommen bis 88’200 Franken pro Jahr obligatorisch. Versichert ist aber nicht der ganze Lohn, ein fixer Betrag von 25’725 Franken wird abgezogen. Bei höheren Einkommen fällt das nicht so stark ins Gewicht, wer aber im Teilzeitpensum arbeitet und 40’000 Franken verdient, hat nur 14’275 Franken des Lohnes versichert, kann damit kaum eine Rente ansparen und profitiert auch nicht von Beiträgen des Arbeitgebers oder Zinsen in der Pensionskasse. Der Koordinationsabzug ist ein wesentlicher Faktor für die hohe «Gender Pension Gap» – die Rentenlücke der Frauen im Vergleich zu den Männern: Sie haben im Schnitt rund 35 Prozent respektive fast 20’000 Franken weniger Rente pro Jahr. Der flexible Koordinationsabzug von 20 Prozent würde das Einkommen besser versichern und so die Renten aufbauen: Anstatt 25’725 Franken würden bei einem Lohn von 40’000 Franken noch 8000 Franken (20 Prozent) abgezogen, 32’000 Franken wären versichert – mehr als doppelt so viel als heute. Bei einem Lohn von 70’000 Franken wären neu 56’000 Franken anstatt 44’275 Franken versichert.